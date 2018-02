Castillo denunció que hace seis meses no ingresan fondos del Fideicomiso Austral

La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Prof. Gabriela Castillo, aseguró que el Gobierno de la Provincia expone solo una parte de la información en referencia a la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, al salir al cruce de los dichos del ministro de Obras de la provincia, Luis Vazquez.

“La obra se reactivó cuando el Concejo Deliberante habilitó al Municipio a pagar con recursos propios los certificados de obra”, recordó Castillo, quien además subrayó que “la única realidad es que hace seis meses no nos llegan fondos del Fideicomiso Austral”.

En este sentido, la funcionaria explicó que los pagos son girados desde Nación hacia la Provincia y desde la Provincia hacia el Municipio, pero que “en algún lugar de ese recorrido quedan demorados”.

Asimismo, expuso que “el ente de la Nación que hace observaciones es el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), el cual ha cambiado el criterio de lo que venía aprobando previamente y realizó una observación de los primeros certificados de obra, del 1 al 8, solicitando se descuente a la empresa el adelanto financiero. Nosotros hemos trasladado este pedido a la empresa que no ha emitido objeciones”.

“En este momento vamos superando el certificado 30, con lo cual hablamos de algo que pasó hace bastante tiempo y que no hay inconvenientes en subsanar, porque la empresa no ha cobrado la totalidad de la obra y los descuentos se pueden hacer”, resaltó.

Por otro lado, la Secretaria comentó que “en el transcurso de todo este tiempo, también hay redeterminaciones de precio, porque los costos son más altos que cuando se iniciaron los trabajos en el año 2012. Para que esto se pueda pagar, el Municipio le ha pedido en todos los casos al Tribunal de Cuentas Municipal que avale mediante un informe lo que la empresa pide y se ha actuado de acuerdo a esta evaluación profesional”.

“El Gobierno Provincial ha sesgado la información hacia los vecinos, porque la Provincia ha hecho otros pedidos distintos a los del ENOHSA para que los cálculos sean en base a índices distintos a los que se vienen utilizando. Estas observaciones no vienen desde Nación y se realizan ahora que estamos a punto de finalizar la obra”, afirmó.

Finalmente, Castillo se refirió a las obras complementarias que realizó el Municipio con fondos de la ciudad y aseguró que “como no estaban contempladas en el proyecto original y ante las demoras del Fideicomiso en informar si se iban a enviar fondos para realizarlas, el Intendente Melella tomó la decisión de avanzar desde el Municipio con las obras eléctricas. Recién completado el proceso de licitación y en instancias de adjudicación, la Provincia dijo que se iba a hacer cargo cuando claramente ya no era posible. Respecto al gas ya está contratada la empresa para el Plan Director, aunque este servicio no es fundamental para el funcionamiento de la planta, es sólo para calefacción de las instalaciones y se puede reemplazar con zepelin, en caso de ser necesario”.

“Gracias a que el Municipio garantizó los fondos, la obra civil está terminada. Estamos ahora recibiendo el equipamiento para iniciar las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en régimen, por lo que ya falta muy poco para que finalmente tengamos la nueva planta en funcionamiento. Esperamos recuperar cuanto antes los recursos que la ciudad invirtió para que esto sea posible porque los necesitamos para otras obras que también son muy necesarias para los vecinos”, concluyó.