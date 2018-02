A 10 días, solo una provincia garantiza el inicio del ciclo lectivo

Mientras el presidente argentino, Mauricio Macri, y la primera dama Juliana Awada llevaron ayer a su hija Antonia al primer día de clases en un exclusivo colegio francés de Belgrano, la comunidad educativa de casi todo el país se encuentra en vilo porque desconocen si el conflicto docente se resolverá antes del 5 de marzo.

Gracias a la decisión del Gobierno nacional de dar un paso al costado en las negociaciones y dejar que cada provincia acuerde las paritarias con los gremios docentes, es que se logró sólo un acuerdo: Misiones fue la única que aceptó la oferta del 15 por ciento en cuotas y sin cláusula gatillo que propone el oficialismo.

Asimismo, continúan las negociaciones en todo el país y ayer fue el turno de La Rioja, donde el ministro de Educación provincial, Juan Luna, ofreció un aumento para los docentes del “15 por ciento y en dos cuotas” a pagarse en febrero y junio. Asimismo, de la reunión con el titular de la cartera educativa participaron a los gremios UDA, Selar y AMET y, aunque no cerraron el acuerdo, sí pareciera que se podría llegar a un punto en común entre las partes en las próximas semanas.

“La primera cuota del aumento se percibirá en marzo y será del 7,5% y la segunda en junio con un porcentaje igual y habrá aumento por cargo docente, aunque aún no fue especificado cuanto se pagará”, señaló Luna y agregó que “nos hemos comprometido que aunque no podamos firmar el acuerdo paritario en los días previos al inicio de clases, de igual manera vamos a implementar un aumento; porque queremos que la falta de acuerdo no implique que los docentes no puedan cobrar un aumento de manera inmediata”.

En este sentido, Marcelo Paredes, secretario General del Selar (Sindicato de Educadores de La Rioja) dijo que “La Rioja no es ajena a la propuesta del 15 % a nivel nacional” y reconoció que están “preocupados” porque “la inflación pueda ser superior a esa cifra”.

Asimismo, en las últimas horas el Gobierno porteño convocó para el próximo miércoles a los 17 gremios docentes de la Ciudad para continuar con las negociaciones salariales, en lo que será el segundo encuentro.

Según se informó oficialmente, la reunión está prevista para las 15:00 en la sede de la cartera educativa, avenida Paseo Colón 255 de la Ciudad. En el primer realizado el martes, los sindicatos docentes porteños rechazaron la oferta salarial del 12%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció un aumento del 6% en marzo, otro 3% en agosto y el resto en octubre, con lo que el sueldo inicial para jornada completa llegaría en este último mes a 31.848 pesos. En la Ciudad, el año pasado se acordó un aumento de 21,5% con cláusula gatillo contemplada para el período febrero 2017-enero 2018.

Mientras tanto, unas de las situaciones más críticas se viven en Santa Cruz, donde la oferta fue de tan sólo 1500 pesos y que despertó la indignación de los maestros. En ese sentido, la representante gremial de Río Gallegos, Claudia Martínez dijo: “Por ahora seguimos trabajando y seguimos el diálogo de siempre con los gremios de la administración central”.

Resta esperar que las 23 provincias, más Capital Federal, resuelvan las paritarias para este año y así confirmar el normal inicio del nuevo ciclo lectivo, lo que traerá alivio a docentes y alumnos.