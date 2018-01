Recordando las épocas en que Nestor Kirchner incitaba a bloquear las Estaciones de Servicio Shell y llamaba a la rebeldía de los automovilistas en contra del entonces CEO de la Petrolera Juan José Aranguren (hoy Ministro de Energía), comenzó a divulgarse por las redes sociales y todas las formas de comunicación referidas a los celulares, una campaña para que “no haya compra de combustibles” el 31 de enero próximo.

“El día 31 de enero paro nacional de carga de combustible, tenemos que frenar a las petroleras, en otros países ponen este tipo de protestas en funcionamiento y da resultados, animémonos y tendremos respuestas. Pásalo a todos tus contactos y logremos que este mensaje se viralice vamos Argentinos unidos podemos más!!!!”, dijeron los textos replicados en todas las cadenas de whatsapp y facebook.

La intención de los “autoconvocados cibernéticos” busca protestar contra los constantes aumentos de precio de los hidrocarburos en el surtidor, que repercuten directamente sobre los números de la inflación de la canasta básica de alimentos e insumos básicos.

De esta movida, por ejemplo el destacado periodista y panelista televisivo Pablo Vilouta llamó en su Twitter personal a “no cargar nafta durante las 24 horas del 31 de enero”. Estos dichos generaron una gran cantidad de rechazos de muchos seguidores que lo acusaron de “no saber nada del tema de combustibles”, en su gran mayoría, estacioneros.

El 31/1 boicot al aumento de nafta,no cargar combustible 24. Hs — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) January 25, 2018

Un ejemplo fue el del dueño de un establecimiento llamado Horacio Canellas quien le respondió duramente: “Soy propietario de estaciones…¿qué culpa tengo yo del aumento….porqué arengar a no cargar?¿ Vos Paulo vas a pagar sueldos, cargas sociales, impuestos, proveedores? Día que no vendo, día que no produzco”.

Por otro lado, en esa misma línea, consultado por surtidores.com.ar, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, desechó la efectividad de una medida de este tenor, aunque dijo que “algún pequeño efecto podría llegar a causar en las ciudades más grandes, pero nada de consideración”.

Recordó que en la época del boicot del kirchnerismo a Shell, los únicos que pudieron haber sido perjudicados fueron los estacioneros de la red que vendieron un poco menos que las otras marcas, pero recordó que “en San Luis en aquella época no se sintió dado que no había establecimientos de esa bandera”.