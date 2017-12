Los trabajadores de la petroquímica Tecnomyl comenzaron este miércoles medidas de fuerza en la empresa, en reclamo a la falta de certezas respecto al premio de fin de año, que consiste es un plus de $36 mil acordado previamente con los representantes de la firma.

De acuerdo a lo explicado por los representantes de los operarios, las medidas de fuerza sólo consisten hoy en el quite de colaboración y asambleas que se realizan dentro de la propia planta.

Sin embargo, sí hay ya amenazas textuales de que, en caso de que se resuelva la cuestión del premio y desde Tecnomyl confirmen cuándo se abonará la suma de $36, en la jornada de mañana jueves podrían comenzar un paro total de actividades.

“La empresa siempre dice que las cosas no están del todo bien y que tienen problemas, pero nosotros vemos que se hacen inversiones y no les está yendo nada mal”, aseguraron los delegados. Además reclaman “que los compañeros contratados pasen a planta, para que podamos negociar en un clima de tranquilidad y no temiendo por las consecuencias que ellos puedan tener”,

Esperan que el conflicto se destrabe hoy “y que nos acerquen una mejor propuesta”, pero de no ser así adelantaron que “la medida podría profundizarse y terminar con un paro de actividades”.