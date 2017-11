El presidente nacional de la Anfach, Marcelo Reyes, explicó que de no entregar señales claras el gobierno iniciará un paro de carácter indefinido, cerrando todos los accesos fronterizos del país este próximo 20 de noviembre.

Luego de conversaciones generadas con la subsecretaria de gobierno, y tras los pocos meses que le quedan a la actual administración, Anfach, entregan un ultimátum, de no generarse acuerdos claros desde el gobierno, los que se esperaran hasta el domingo, los aduaneros de todo el país comenzaran el lunes 13 con las movilizaciones, así lo informo, el presidente nacional del gremio, Marcelo Reyes.

Varios puertos de país se encuentran paralizados, donde se llevan a cabo movilizaciones de brazos caídos, indicándose desde el gremio que existe grave represión, sumado al ingreso fuerzas especiales de carabineros y la detención de trabajadores.

Dentro de las demandas de los funcionarios del servicio Nacional de Aduanas adheridos a la Anfach, piden que se cumpla con el acuerdo pactado en noviembre de este año, donde el gobierno se habría comprometido en temas de pensiones de retiro para unos 200 trabajadores de todo el país.

Se cita que muchos de los aspirantes a retiro son de Punta Arenas, Chacabuco, Puerto Montt, Iquique y Antofagasta, quienes habrían quedado fuera del beneficio, tras la modernización portuaria ley 19.542 realizada en 1997, donde debido a la ausencia de privados que licitaran estos puertos, quedaron fuera de los beneficios de la modernización donde solo pueden recibir dicho beneficio los trabajadores de los puertos de Valparaíso, San Vicente y San Antonio entre otros, en estos últimos citados los trabajadores mayores de edad si pueden acogerse al beneficio.

Mientras que otro punto de las demandas dice relación a la nula inversión por parte del Estado en dichos terminales en los últimos 17 años, lo que genera condiciones adversas al trabajo que los funcionarios realizan.

Las movilizaciones comenzaran en los pasos aéreos, terrestres y marítimos de todo el país a contar del próximo lunes de no obtener, resultados de los acuerdos firmados por el gobierno, sostuvo el dirigente Nacional.

(Fuente: Radio Polar)