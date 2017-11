Nuevo caso de intoxicación con monóxido de carbono

En horas de la mañana de éste domingo, personal de la Comisaría Tercera recibieron la alerta sobre la intoxicación de dos personas intoxicadas con monóxido de carbono. El suceso se produjo en la vivienda ubicada en Viedma 535 del barrio Mutual.

En el lugar, los uniformados se encontraron con que una mujer, identificada como Cristina Valeria Olivera, y su hija menor de edad se encontraban inconscientes, por lo que fue solicitado que inmediatamente llegaran ambulancias del nosocomio para trasladarlas al Hospital local.

Sin embargo, al verificar el estado de intoxicación y el desvanecimiento de las dos víctimas, se ordenó que sean derivadas a Ushuaia, para ser sometidas a la cámara hiperbárica con la que cuenta el Hospital Naval.

De acuerdo a información aportada por el padre de la mujer, su hija se había mudado con su nieta hace sólo días a ese domicilio del barrio Mutual.

Seis consejos para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

1 – Recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

2 – Apagar estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias.

3 – Nunca usar hornallas de cocina y/o el horno como forma de calefacción.

4 – Hacer revisar todos los años -por un gasista matriculado- las estufas, estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.

5 – Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación. Un simple espacio por donde circule y se renueve el aire es fundamental y puede salvar una vida.

6 – No usar braseros o estufas a querosén para calefaccionarse. Si no puede evitar usarlas, apáguelas y retírelas del ambiente antes de acostarse. Es preferible abrigarse con más ropa.

Cómo actuar

Los síntomas comunes de intoxicación son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento. En altas concentraciones puede generar la muerte en minutos.

Ante estos primeros síntomas, abrir puertas y ventanas, mantener los ambientes bien ventilados y retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado.

En todos los casos, concurrir al hospital más próximo al domicilio. El tratamiento adecuado evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas después.

Teléfonos útiles

Policía: 101

Defensa Civil: 103

Emergencias Hospital: 107