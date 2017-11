Con la llegada de las vacaciones muchas personas aprovechan esta época previa para poner su automóvil en condiciones para circular. La RTO en muchos casos es el único tramite que les falta hacer. Cabe señalar que la revisión también es necesaria para circular en la ciudad de Río Grande.

Para realizar la Revisación Técnica Obligatoria puede dirigirse a calle Rivadavia N°847, o en el sector del Tropezón sobre la Ruta N°3 en el horario de 8:30 a 16 horas. Hasta el momento la cantidad de rodados que se han hecho presente no amerita que este horario se extienda. No se descarta que esto suceda a mitad de diciembre.

Desde el taller del Tropezón manifestaron que “a lo largo de todo el año nos dimos cuenta de que el parque automotor se ha ampliado notablemente”. Además recomendó a las personas que lleven su auto que deben mirar “las luces, y que el matafuego que no esté vencido”,

“En caso de que el auto tenga algún problema tiene un plazo de 60 días para solucionarlo, si vienen en ese periodo no se les va a cobrar de nuevo. Pasado ese tiempo se deberán abonar de nuevamente”.

En relación a los precios manifestó que desde 1 de noviembre los montos se han incrementado entre un 10 y 15%. Un automóvil particular cuesta S 1000.- (939 + 61), Pick Up, T Terreno, Jeep, 4×4, etc. S 1200.- (1139+ 61), Minibus, hasta 3500 kg.-/14 asientos $ 1300.- (1239 +61) y Casa Rodante $ 1400.- (1339 +61). Estos son algunos de los precios estipulados.

Foto: Archivo