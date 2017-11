La Secretaría de Finanzas cerró el Presupuesto ante el Concejo Deliberante

Durante la jornada de este martes, se desarrolló en el Concejo Deliberante la reunión de Comisión de Presupuesto a cargo de la Concejal María Eugenia Dure, en la cual el contador Oscar Bahamonde, titular de la Secretaria de Finanzas, expuso el presupuesto para el año 2018.Participaron del encuentro los concejales Laura Colazo, Paulino Rossi, y Raúl Von der Thusen.

Tras el encuentro, Bahamonde realizó diversas consideraciones en relación a los temas salientes de la reunión. Evaluó que “fue una presentación positiva. Estamos muy conformes de las distintas presentaciones que fueron realizando las distintas Secretarias en el análisis del Presupuesto 2018”.

“Se han hecho algunas modificación puntuales de algunas Secretarías que lo vamos a estar cumpliendo en el día de hoy porque los Concejales han manifestado el compromiso de tratar el Presupuesto en la sesión del jueves”, recordó Bahamonde.

Respecto del Pacto Fiscal asumido por las Provincias con la Nación y al posible impacto de este acuerdo en las finanzas de las ciudades, el funcionario evaluó que “en principio que no tendríamos consecuencias significativas en las previsiones para el año entrante” aunque advirtió que “resta todavía ver el efecto que pueda tener en la recaudación de la coparticipación federal”.

En ese sentido, afirmó que “estamos a la espera que exista una reunión con la parte de economía de la provincia para clarificar los números y tener un mejor panorama de lo que puede llegar a ocurrir”.

En relación al bono que Nación anunció recientemente que coparticipará con las Provincias, el funcionario aclaró que “tenemos que evaluar que parte le corresponde a los municipios en relación a lo que reciba la provincia”.

“Está pendiente también la cuestión del impuesto inmobiliario, tema que esperamos poder discutir con el gobierno provincial para que desista de la vía judicial” recordó y aseguró que “se trata de fondos que pueden estar cercanos a los 100 millones de pesos”.

El Secretario se refirió además al pedido de Nación, en el marco del Consenso Fiscal, de bajar las tasas de recaudación de servicios. “Nosotros estamos aplicando en la actualidad porcentajes muy por debajo de lo que se acordó, por lo que no nos veríamos afectados por esta solicitud”, afirmó.

Asimismo, Bahamonde explicó los alcances de las Leyes 1068 y 1070 del régimen previsional, y consideró que “según nuestro análisis no somos un organismo que genere déficit previsional, dado que los aportes y contribuciones que paga mensualmente el municipio y su personal es equivalente a las jubilaciones que cobran los ex empleados municipales. El Municipio de Río Grande no debería hacer ningún aporte extra a la caja”.

Por último, en relación a los fondos que debe enviar Nación para obras del Fideicomiso Austral como la nueva planta potabilizadora de agua, el Secretario remarcó que “seguimos con significativos atrasos cercanos a los 40 millones de pesos que datan del mes de julio, pero continuaremos haciendo frente a los pagos con recursos propios para que la obra no se detenga tal como se comprometió el Intendente Melella.