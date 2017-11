Agenda cultural. Viernes 10 de noviembre

Auspicia la agenda cultural de Un gran día! LCM sala de ensayos e instrumentos musicales. Alquiler por hora de sala de ensayo y back line. Asesoramiento profesional.

L C M atiende mañana y tarde hasta las 22:00 – sábados de 10.30 a 22:00 horario corrido. Llamanos al 42 23 71 L C M Lasserre 873.

EL DESAFIO DE PRODUCIR

Edición 31 de la feria de emprendedores locales. Más de 170 stands, espectáculos artísticos y productos a la venta con el mejor precio.

Sábado 11 de 11:00 a 20:00 y domingo 12 de noviembre de 11:00 a 19:00 en La Misión Salesiana. Entrada libre y gratuita.

ANDRÉS RIVERA

Encuentro. Por Miguel Fanchovich. Lo estilístico y su manera de mostrar la historia. Lectura de pasajes de sus más emblemáticas novelas, tales como La revolución es un sueño eterno”, El farmer”, “La sierva y el amigo de Baudelaire”

Sábado 11 de noviembre a las 16:00 en H. Yrigoyen 879 en la UNTDF Ushuaia.

Encuentro gratuito y abierto.

GRAN PEÑA

La cruza, Machala, Desvelos, Voces del sur, Ballet Andanzas, Miguel Almendra, Hermanos Pérez, Academias de danzas Minkiol.

Sábado 11 de noviembre a las 21:00 en Moyano 361. Valor $100. Habrá servicio de buffet.

ECOLOGÍA en el patio de la escuela

Capacitación para docentes en el Centro de interpretación Reserva Costa Atlántica. Sábado 11 y domingo 12 de noviembre de 8:00 a 17:00 Inscripciones al 15 60 96 93.

LA BIBLIA DEL DANCE

Fiesta electrónica. Sábado 11 de noviembre en Perito Moreno 247.

DÍA DE LA TRADICIÓN

Sábado 11 de noviembre a las 16:30 en Fagnano y Rosales. Grupo de danzas locales, desfile y payador. Organiza municipio de Río Grande.

SOBRE GUSTOS ESTÁ TODO ESCRITO

Foro de formación artística. Sábados 11, 18 y 25 de noviembre de 14:00 a 16:00 en la UNTDF, Thorne 302. Río Grande.

CHARLA SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Embarazo, cuidados perinatales, puericultura, neurodesarrollo, detección y atención temprana, familia, ambiente y tecnologías.

Sábado 11 de noviembre de 10:00 a 13:00 Charla a cargo de la Lic. Noelia Michelo dirigida al público en general.

MICAI 2017

Sexta muestra de cine internacional independiente. Sábado 11 y 12 de noviembre en el Hotel Cap Polonio. Ushuaia.

Sábado 11 : 19:00 “At the other side of technology” – “Carretera cartonera” – “Los elefantes no saben saltar”

Domingo 12 : 19:00 “Matar al río” – “La mirada del colibrí” – “Julana” – “The perfect protein”

Más información en muestracineushuaia.blogspot.com.ar

NOCHE DE ROCK

Lillo´s rock. Viernes 10 de noviembre en Queen´s, Perito Moreno 441.

EXPOSICIÓN CON TRADICIÓN

Conmemorando el día de la tradición. Muestra sobre costumbres y productos típicos tradicionales. Venta de comidas regionales.

De 18.00 a 00:00 gran peña. Danzas folclóricas y música en vivo. Invita Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo, Díaz Chara 64 en Chacra 4.

CAMINATA ABIERTA “CASCADA SUBMARINO”

Domingo 12 de noviembre de 09:00 a 17:00 Organiza: Club Andino Río Grande. Perú 89. administración@clubandinoriogrande.com.ar

TERAPIA

Comedia en 3 sesiones y un diagnóstico. Sábado 11 de noviembre a las 21:30 en el IPES de Estrada 1575. Entrada general $150. Estudiantes: $100

Dirección: Vulgus Aris. Actuación: Nestor Saint Denis y Gerardo Sosa. Asistente de dirección y luminotecnia: peque Valle. Sonido: Walter Arostegui.

REGISTRO ÚNICO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE TDF

Descargar la ficha de inscripción, completarla y enviarla al mail convocatoriastdf@gmail.com Secretaría de cultura. Gobierno de la provincia.

PEÑA BAILE

15 Aniversario Programa Folklórico “Defendiendo lo nuestro” Sábado 11 de noviembre a las 22:00 en el Club O´Higgins. Perito Moreno 828, valor d ela entrada: $100

ESCUELA PARA PADRES

Bajo el tema “La importancia de la familia en la prevención de adicciones los disertantes Ing. Jorge Ruiz y la Profesora Graciela Citro se presentarán el viernes 10 de noviembre de 15:00 a 17:00 en el Instituto María Auxiliadora, Río Grande.

La inscripción es libre y gratuita en escuelaparapadres@gmail.com

PRACTICA DE TANGO

Todos los sábados de 18:00 y a las 21:00 en Casa Cultural Rafaela Ishton, Ameghino 712. Río Grande. Entrada libre y gratuita.

EXPO SOCIAL USHUAIA

Sábado 11 de noviembre de 14:00 a 20:00 en el Centro Cultural Ester Fadul.

Serán 85 puestos con exposición y venta. Actuaciones de la banda Municipal, folklore en zapatillas, Walter Churquina y zumba.

EXPO SOCIAL RÍO GRANDE

Feria Popular Solidaria. Sábado 11 de noviembre de 15:00 a 20:00 en la Escuela 10, Antártida Argentina 950. Entrada libre y gratuita.

LAS MUJERES DE MI VIDA

La artista plástica Shadra Martinic expone su obra en el Museo Municipal Virginia Choquintel, Alberdi 555. Entrada libre y gratuita.

CAMINATA RECREATIVA

Interpretación de flora, fauna, actividades deportivas y música.

Lugar: Baliza de Playa larga, Ushuaia. Sábado 11 de noviembre de 11:00 a 15:00.

MUESTRA DE NINÍ BERNARDELLO

Dibujos inéditos en el espacio de exposición del IPES Paulo Freire, Río Grande. Estrada 1575.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Tema: La ciudad. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué te gusta de Río Grande? Que te gusta de tu ciudad? ¿Cómo es Río Grande?

Organiza Comisión de extensión de cultura Colegio de farmacéuticos TDF – Sede Río Grande. Fecha límite 30 de noviembre. Recepción de trabajos en Ricardo Rojas 983 de Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 comisiondeculturarg.catdf@gmail.com

CINEMAS II

THOR RAGNAROK : Acción, aventura, fantasma. 2D. 130’. A+13. 19:30

LA FAMILIA MONSTER : animación, aventura. 2D. 96’. ATP. En castellano: 18:15 y 20:15

EL MUÑECO DE NIEVE : Thriller, crimen. 2D. 116’. A + 16. Subtitulada a las 22:00

JIGSAW : Terror, thriller. 2D – 91’ – A + 16. Subtitulada a las 22:15

HACER ARTE 12 HORAS

Punto de encuentro de intervenciones artísticas. Sábado 18 de noviembre de 12:00 a 24:00 en el IPES de Deloqui y Rivadavia, Ushuaia.

EL CORTE SKA

10 años! Sábado 18 de noviembre a las 19:00. Artistas invitados. Banda sorpresa. Entrada un alimento no perecedero por persona. Centro Cultural Yaganes, Belgrano 319.

TRIBUTO A PAPPO

Sábado 11 de noviembre en el pub de Perú y San Martin. Valor de la entrada: $150 Con la entrada sortearán una guitarra.

MUESTRA ANUAL DE ARTES VISUALES

Apertura de la muestra, inauguración del cartel y ágape. Miércoles 15 de noviembre a las 20:00. Jueves 16 y viernes 17 de noveimbre muestra abierta de 08:00 a 20:00 en el Centro Polivalente de Arte. Prefectura naval y Luro Cambaceres.

II SEMINARIO DE CANNABIS MEDICINAL

Disertarán Los siguientes profesionales: Dr. Carlos Magdalena, Luis Osler, Dra. Sofía Maiorana, Dra. María Soledad Pedrana, Valeria Salech y Jorge Luis Méndez.

Viernes 17 de 16:00 a 20:00 y sábado 18 de noviembre de 10:00 a 14:00 en Moyano 361, quincho de la UOM.

SENTIR DIVERSIDAD Vol.2

Música, danza, performances, pintura en vivo, stands, exposición artística, sorteos y más.

Sábado 11 de noviembre en el Centro Cultural Leandro N. Alem, Belgrano 899.

FIESTA DE LA TRADICION 2017

Sábado 11 de noviembre

15.00 Concentración de agrupaciones a caballo (Cono de

Sombra)

16.00 Inicio del desfile a caballo.

17.00 Acto central (Radio Nacional)

17.30 Inicio Marcha en Memoria al Cura Gaucho hacia “La cimarrona”

19.00 Hs. Finaliza la marcha- recepción con tortas fritas y mate

Desconcentración

Domingo 12 de noviembre en la MISION SALESIANA



Festejamos el día de la Tradición y el cumpleaños de La Misión

10.30 Izamiento del Pabellón Nacional

11.00 Inicio de actividades

Jineteada de Novillos.

Jineteada de Carneros (para los más chicos)

Pialada de Novillos.

Prueba de Riendas.

Carrera de Rastrín.

Grupos de Danzas.

Servicio de Bufet con Corderos al Asador.

Anima: Guillermo Bustamante – Payador: Ovidio Reynoso

Lugar: Misión Salesiana – Entrada: Libre y Gratuita

EL PODER, UNA BESTIA MAGNÍFICA

Ciclo de cine UNTDF e IPES. Proyecto de investigación dirigido por el Dr. Juan Acerbi. Jueves 16 y 23 y viernes 17 y 24 de noviembre de 19:00 a 22:00 en el IPES Paulo Freire, Estrada 1575, Río Grande.

DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE REFORMA

Charla a cargo de la Dra. Gabriela Ippólito O’Donnell. Viernes 10 de noviembre desde las 18:30 en Casa de jóvenes, Isla de los estados 1195.

Charla abierta al público en general.

CALLEJERITOS DEL FIN DEL MUNDO

Feria solidaria con stands de venta de diversos artículos y entrega de folletos informativos, a beneficio de la organización que se ocupa de rescatar mascotas en situación de calle y buscarles un hogar.

Domingo 12 de noviembre desde las 15 horas en la sede de ECoS –Gobernador Paz 752. Ushuaia. (2901 401401)

BICICLETEADA

Todos contra el abuso infantil. Sábado 18 de noviembre a las 16:00 desde Plaza de las américas hasta Plaza Almirante Brown. Organizan Fundación Formar y Hay vida en Jesús.

CIRCO CRIOLLO

Sábado 11 de noviembre a las 21:00 muestra anual de folclore en Casa de la Cultura a cargo de Anahí Estrada.

Entrada un litro de leche. La muestra se extiende hasta el 19 de noviembre.

WORKSHOP

Clases de new wave en O´Higgins 17, Río Grande. Domingo 12 de noviembre a las 16:00

BAILE DEL RECUERDO

Sábado 11 de noviembre en el Club San Martín desde las 23:00

REVÁLIDA PARA GUARDAVIDAS

Será en el polo deportivo Andorra. El Instituto Municipal de Deporte comunica que el día sábado 11 de noviembre se llevará a cabo la reválida para guardavidas de 9 a 12 horas, en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” ubicado en Andorra.

Se informa que quienes participen deberán estar presentes a las 08:15, con la libreta correspondiente para dar comienzo a las 09.00 horas con los 500 metros que deben cubrir dentro de los 11 minutos que establece la prueba. A las 09.30, con práctica de RCP y DEA; y finalmente con los 50 metros de aproximación y 50 metros de remolque.

La reválida es abierta a todos los guardavidas de la Provincia. Para cualquier consulta podrán comunicarse con el Jefe de Departamento de Guardavidas, Pablo Rodriguez al teléfono (02901) 15400521.

Talleres:

TALLERES EN CHACRA 13

Música, piano, guitarra, canto para chicos entre 12 y 18 años. Sábados de 12:00 a 13:30 en el Colegio Provincial N°8 Padre José Zink, B° Islas Malvinas.

Talleres libres y gratis.

TALLERES 4 ESTACIONES

Cultura urbana, deco-reciclado, guitarra, boxeo, Talleres de bicicletas, acompañamiento escolar, peluquería.

4 estaciones. Yourka y Yahallve. Margen sur.

TALLERES EN CASA DE LA JUVENTUD

Ensamble musical, ensayo de bandas, familia de tambor, hip hop, tenis de mesa, salsa y bachata y ajedrez.

Casa de la juventud, Ushuaia. Jainen y Prefectura Naval.

TALLERES CASA DE JOVENES

Creación escénica, cultura urbana, sesiones artísticas, sala de ensayo, dibujo artístico, fotografía, folklore, bachata, murga, batería, guitarra. Talleres de reparación de bicis, cocina, inglés, técnicas de estudio, mandala, breaking.

La casa de jóvenes. Isla de los Estados 1195.

TALLERES CULTURALES USHUAIA

Canto lírico, artes plásticas, baile y coreografía, fotografía, dibujo y caricatura, muralismo, mosaiquismo, canto, teatro, reciclado, cerámica, cestería, arte textil, Talleres de guitarra, piano, teclado y tango entre otros.

Talleres culturales Ushuaia. Informes en San Martín 512 (02901 421 684)

TALLERES LA MATEADA:

Clases de apoyo escolar. Ritmos latinos. Historieta. Danzas árabes.

Minkiol 175. Margen sur. Río Grande.

PASEO CANTO DEL VIENTO

Expresiones artísticas. Tejidos, música, cerámica, artesanías en lenga, música, cafecitos y algo más.

Días viernes de 15:00 a 18:00 – Sábados y domingos de 15:00 a 20:00 en Fagnano 650

Este fin de semana permanecerá cerrado, los artesanos estarán en La Misión Salesiana acompañando el desafío de producir –

LAS OTRAS CREACIONES

Muestra de arquitectos. Se puede visitar de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el Museo Virginia Choquintel, Alberdi 555. Entrada libre y gratuita.

UN MUNDO DOS UNIVERSOS

La artista Mariana Soledad Torales inaugura la muestra con sus obras. Ante un cuerpo inamovible, Mariana coloca los pinceles en su boca y pinta maravillas.

Todo septiembre en el Museo Fueguino de Arte, Belgrano 319. Entrada libre y gratuita.

LIBROS DE ARTISTA 5ta edición.

La mayor expresión artística expresada en cada libro La muestra 2017 se puede visitar en el Museo Fueguino de Arte, Belgrano 319.

La entrada es libre y gratuita.

COROS:

Coros de jóvenes del Soberanía Nacional. Prefectura Naval y Santa Rosa a cargo del profesor de música Carlos Gómez.

Voces del fin del mundo. Coordina Guillermo Quadri.

En Ushuaia: Viernes de 19:00 a 22:00 Escuela 22, Constitución Argentina 951

En Río Grande: sábados de 11:00 a 13:00, Thorne 302

MUSEO VIRGINIA CHOQUINTEL

El museo municipal anuncia el nuevo horario.

Atiende de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábados de 16:00 a 18:00

MUSEO MONSEÑOR FAGNANO -Nuevo horario-

El museo de la Misión Salesiana

Martes a Viernes de 12.30hs a 17.30hs.

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO

Visita teatralizada. Recorrido vestidos de presos guiados por actores hacia cada celda por los pabellones con el propósito de vivenciar los días de los penados a cumplir su condena.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

La ciudad cuenta con un nuevo atractivo. El centro de interpretación de la reserva Costa Atlántica está ubicado en la ruta 3 frente al B° Las Barrancas y se puede visitar de lunes a viernes de 13:00 a 17:00. Cuenta con un telescopio para observar las aves y todo lo que sucede en la costa. Cada hora es distinta según suba o baje la marea.

GRAN FERIA COMUNITARIA

Club O´Higgins – Domingos de 11:00 a 20:00

Ropa – Regalería – Juguetería – Servicio de Buffet.

HANNUJA -CASA MUSEO-

Atelier – galería – de la artista plástica Mónica Alvarado.

De 17:00 a 20:00 en Ushuaia, Lasserre 510 (02901 42 21 12)

ESCULTURA HOMENAJE AL PADRE JOSÉ ZINK

Llegó a Río Grande en 1956 y se quedó para siempre.

Declarado “Ciudadano Ilustre” de Río Grande.

Escultura homenaje emplazada en el Paseo Costanero, frente al Municipio de nuestra ciudad.

El Cura Gaucho se inmortaliza para que todos los vecinos puedan apreciar esta obra de arte realista y recordarlo siempre.

