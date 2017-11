Mañana martes, en todo el país se realizará la segunda edición del Operativo Aprender, mediante el cual el Ministerio de Educación pretende evaluar el nivel de la educación pública en todo el país.

Aprender 2017 se realizará en forma simultánea en todo el país. De la prueba participarán 31.300 escuelas; un total de 1.210.620 estudiantes evaluados y 92.730 docentes involucrados. A diferencia de 2016, no implicará la suspensión de clases.

Tierra del Fuego no será la excepción

En nuestro distrito también se realizará la prueba para alumnos de sexto año de nivel primario y en cuarto grado de nivel primario.

En el nivel primario se preguntará sobre Ciencias Naturales –con bloques de contenidos sobre seres vivos, los materiales y sus cambios, mundo físico, Tierra y universo– y Ciencias Sociales –focalizado en las sociedades y los espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo, las actividades humanas y la organización social–.

En el secundario, se evaluarán conocimientos de Lengua –la interpretación y reflexión de textos literarios y no literarios– y Matemática –resolución de problemas–. En este año, los estudiantes próximos a egresar no responderán sobre Ciencias Sociales y Naturales. Consultada por Infobae, Duro respondió: “Este año fue particular, fue eleccionario. Consideramos que Lengua y Matemática son las dos materias irrenunciables, de las que no nos vamos a mover porque abren puertas al conocimiento, pero sí evaluamos en los próximos años incorporar nuevas asignaturas en la evaluación. Por caso, Ciudadanía”.

Un Operativo “caro”

El operativo Aprender 2017 será más caro que el anterior. Costará 380 millones de pesos en los que se incluyen gastos como diseño de las pruebas, lectura óptica, distribución y correo. Los alumnos de ambos niveles, primaria y secundaria, recibirán el 7 de noviembre dos cuadernillos, uno por materia, con consignas en formato multiple choice con cuatro opciones. A su vez, deberán responder un cuestionario complementario con preguntas que pondrán en contexto los resultados.

Paro docente

Desde el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se decidió en Congreso rechazar la implementación del operativo y llamar a un paro para la jornada de mañana.

La misma medida de fuerza realizarán las entidades gremiales vinculadas a la educación a lo largo y ancho de todo el país.