Von der Thusen se reunió con representantes de Aerolíneas Argentinas

El concejal Raúl von der Thusen realizó gestiones en Buenos Aires ante la Directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Aerolíneas Argentinas, Lic. Felicitas Castrillión y demás funcionarios de la aerolínea de bandera vinculados a la operatoria y logística.

Durante el encuentro el Concejal solicitó que se revea la posibilidad de que el vuelo de Río Grande que llega a las 23:00 hs al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sea derivado hacia el Aeroparque Jorge Newery.

Este pedido se debe a que, como bien sabemos, Ezeiza queda muy lejos de la ciudad de Buenos Aires y es engorroso y peligroso trasladarse desde este aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

Tras el encuentro el edil manifestó satisfacción por la respuesta porque las autoridad es de Aerolíneas “con las que he conversado, me comentaron que están trabajando en una reorganización de los vuelos y el lugar de aterrizaje.”

Von der Thusen reveló además que la mayoría de las provincias del país “reclaman que los vuelos aterricen en Aeroparque y no en Ezeiza por los trastornos que ello implica para los pasajeros del interior del país”.

Además “plantee el costo de los pasajes porque hoy resulta más barato un pasaje desde Ushuaia que uno desde Río Grande dónde suele ser más caro” por lo que “me transmitieron que están tratando de refuncionalizar estos aspectos” y “me explicaron que los vuelos llegan a Ezeiza porque allí duermen los aviones dado que en Aeroparque no cuentan con lugar a disposición”.

Por otra parte von der Thusen agradeció “al diputa Gastón Roma que facilitó esta reunión con los representantes de Aerolíneas Argentinas por lo que me resultó más fácil ser recibido y poder transmitir las inquietudes de los ciudadanos de Río Grande de quienes somos sus representantes” y “estoy convencido de que la gente espera este tipo de cosas de parte de sus representantes para que gestionen y busquen diferentes soluciones a los problemas que puedan tener” sentenció.