Trágico incendio en una pensión ilegal: aún se desconocen las causas

A primera hora de la mañana de ayer, un trágico incendio se cobró la vida de un vecino de Río Grande y dejó al menos seis heridos.

Todo ocurrió cerca de las seis de la mañana, por motivos que aún se desconocen, en la pensión ubicada en Piedrabuena al 841, a metros de la intersección con Perito Moreno.

Policía Científica, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios trabajan de manera ardua en el lugar para lograr esclarecer las causas del siniestro y del deceso del vecino Leonardo Javier Mazhanke, quien tenía 30 años de edad

Las personas que lograron escapar del fuego fueron seis, entre ellos un menor de edad. Todos ellos fueron trasladados hacia el Hospital Regional Rio Grande en ambulancia. Los mismos fueron identificados como: Eduardo Mauad, Víctor Manuel Villalba, Ariel Membrini, Gustavo José Vera, Miguel Angel Juárez y un menor de 7 años de edad, de cuyos datos filiatorios aún no han trascendido.

Peritos Bomberiles aún no han determinado el causal del voraz incendio. El lugar no tenia gas desde hace unos cuantos meses, en donde los moradores no afrontaron la deuda. Esta pensión se encontraba en funcionamiento desde aproximadamente 7 años.