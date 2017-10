En horas de la tarde de este lunes y a plena luz del día, un delincuente cometió un robo en la sucursal de la Margen Sur de la aseguradora Rossi & Asociados, ubicada en calle Tolhuin al 293.

De acuerdo al testimonio de Mauricio Rossi, titular de la firma, los malvivientes se alzaron con la recaudación del día, que guardaron en un bolso, antes de darse a la fuga en un vehículo que aguardaba fuera.

Afortunadamente, el empleado no se resistió al robo y entregó el dinero, por lo que no resultó herido, ya que según su declaración el malviviente tenía un arma de fuego, aunque no se ve en el video. “Es la primera vez que nos pasa algo así”, dijo Rossi en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Búsqueda

Personal policial se encuentra a esta hora rastrillando la zona para dar con los malvivientes.

Testimonios de circunstanciales transeúntes afirman que el vehículo en que se movían los hampones habría tomado dirección hacia la zona de Punta Popper, aunque ninguna pista fue hallada durante el rastreo por la zona.

Asimismo, se peritan las cámaras que Rossi & Asociados tienen instaladas dentro del local, intentando encontrar el automóvil que habría sido usado para la huida.