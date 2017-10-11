Día de la Madre: El listado de comercios de Río Grande con ofertas

|FERTAS COMERCIOS INCRIPTOS EN EVENTO MAMÁ PASALO EN GRANDE!!!!
|Comercio
|Dirección
|Teléfono
|Oferta
|1
|ACUARELA
|PERITO MORENO 575
|427007
|20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO – HASTA 6 CUOTAS S/ INTERÉS CON TARJETA DE CRÉDITO EN JUGUETERÍA
|2
|ANASTASIA
|ESPORA 687
|433993 INT: 107
|60% DE DESCUENTO EN EL SEGUNDO ARTÍCULO (DE MENOR VALOR) EN EFECTIVO, DÉBITO O TARJETA EN UN PAGO.
|3
|ARWEN
|RIVADAVIA 621
|15403767
|MARCAS SELECCIONADAS 10-15% DE DESCUENTO AL CONTADO Y 10% CON DÉBITO – DE JUEVES A SÁBADO 3 Y 6 CUOTAS SIN INTERÉS CON VISA Y MASTERCARD – PANTUFLAS DESDE $300 – CAMISETAS DESDE $300 – CAMISONES DESDE $400 – CAMISÓN + PANTUFLA $600 – CONJUNTOS DESDE $400 + PIJAMAS SELECCIONADOS CON DESCUENTOS
|4
|ATLÁNTICO SUR
|ROSALES 446
|426643
|30% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS DE CARLA DANELLI CON TODOS LOS MEDIOS DE PAGO – TARJETAS BCO MACRO HASTA 12 CUOTAS S/ INTERÉS – BTF VISA FUEGUINA 6 CUOTAS S/ INTERÉS CON EL 5% DE BONIFICACIÓN EN RESUMEN MENSUAL- TARJETA TDF 3 S/ INTERÉS
|5
|ATLANTIDA RESTAURANTE
|BELGRANO Y ROSALES
|431-915
|LAS MADRES TENDRÁN UNA ATENCIÓN EN LA CENA DEL DÍA 14/10: MENÚ 1: RECEPCIÓN: COPA DE BIENVENIDA + ENTRADA: ARROLLADO DE AVE CON SALSA DE NARANJA + PLATO PRINCIPAL: CARRE DE CERDO CON SALSA DE CIRUELA Y WOK DE VEGETALES + POSTRE: TIRAMISÚ =$500 – MENÚ 2: COPA DE BIENVENIDA + ENTRADA: COCTEL DE PALMITOS + PLATO PRINCIPAL: SORRENTINOS DE CORDERO Y/O CALABAZA CON SALSA EVA O PARISIENE + POSTRE: HELADO DE FRUTOS ROJOS/FLAN CASERO = $450
|6
|BALCARCE
|PERITO MORENO 008
|423708
|PROMO 1 POSTRE BALCARCE Y 1 CAJA DE ALFAJORES MIXTO x 6 $350
|7
|BENDITA
|LASERRE 495
|424669
|15% DE DESCUENTO EFECTIVO/DÉBITO – 10% CON TARJETA – ZAPATOS PEPE CANTERO 50% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO
|8
|BLO
|PERÚ 147
|02964 – 302581
|PROMO EN DEPILACIÓN DEFINITIVA 3-6-10 PAGOS SIN RECARGO!
|9
|BRUJAS
|ESPORA 795
|427515
|20% DE DESCUENTO CONTADO EFECTIVO EN CALZADOS Y CARTERAS DE UMA Y LAZARO. 3 CUOTAS S/ RECARGO CON MASTER-VISA-AMEX-NATIVA
|10
|CAFÉ MARTINEZ
|BELGRANO 408
|430886
|10% DE DESCUENTO EN EFECTIVO
|11
|CAPRESE
|ESPORA 628
|433157
|10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
|12
|CARLOTA
|FAGNANO 540
|421941
|15% DE DESCUENTO EN PAGO EFECTIVO/DÉBITO Y TARJETA 1 PAGO
|13
|CASA BOUTIQUE
|RIVADAVIA 540 – Local 1
|15458422
|15% DE DESCUENTO EN INDUMENTARIA
|14
|COMO EN EL CAMPO
|KAMI 162
|20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO – 10% TARJETAS – 15% TARJETA BANCO GALICIA Y 6 CUOTAS S/ INTERÉS – 10% BANCO TDF Y CUOTAS SIN INTERÉS
|15
|COMUNICACIONES FUEGUINAS
|PIEDRABUENA 426 – TOLHUIN 294
|420800-427068
|12 CUOTAS EN: CARGADOR PORTATIL TP LINK PB 2600 MAH POWER BANK – CARGADOR PORTATIL TP LINK PB50 10.000MA 2 USB – TABLET 7 CX BOREAL 1.2GHZ 512 MB + 4GB RAM HDMI – TABLET CX 2 EN 1 9″ 9108W 32G + 2G RAM + 5MPX – AURICULAR PANASONIC RP DJS400AE – CAMARA SONY HDR-AS100 ACTION CAM
|16
|DEJA VÚ
|AV. PERITO MORENO 347
|(2964)15544190
|10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
|17
|ECO LIBROS
|FAGNANO 643
|422303
|DESCUENTOS EN PRODUCTOS SELECCIONADOS – 20% DE DESCUENTO EN PELUCHES Y CARTERAS Y 10% DE DESCUENTO EN LIBROS
|18
|EL ABUELO FLORERIA
|PIEDRABUENA 601
|15457870
|CUENCOS TIBETANOS $1000 C/U O TRES CUOTAS S/ INTERÉS – PLANTAS (TULIPANES, PLANTINES, ROMERO, LAVANDA) 20 OFF EFECTIVO – ATRAPASUEÑOS $40 A $150
|19
|EL MUNDO A TUS PIES
|PJE. SANTIAGO BOVE 577
|(2964)15468183
|10% DE DESCUENTO EN CALZADOS, CON TODOS LOS MEDIOS DE PAGO (NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES)
|20
|FAX
|THORNE Y PTO. MORENO/ ROSALES 437
|432633
|EN THORNE TODO AL 50% CUALQUIER FORMA DE PAGO – EN ROSALES 30% DE DESCUENTO EN PRENDAS SELECCIONADAS Y CALZADO, EFECTIVO Y TARJETAS
|21
|FIAMMA
|Viedma 445 local 1
|424255
|20% EFECTIVO/DÉBITO Y 10% TARJETA EN PRODUCTOS SELECCIONADOS
|22
|FRIDA
|FAGNANO 536
|425380
|20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO DÉBITO Y 1 CUOTA CON TARJETA – Y 10% DE DESCUENTO CON TARJETA EN CUOTAS
|23
|HAS SEGURIDAD
|ROSALES 664
|427927
|PROMO 1: 20 % DESCUENTO – DE CONTADO EFECTIVO EN KIT ALARMAS- CAMARAS- AUTOMATIZACION DE PORTONES- PORTEROS ELECTRICOS- PROMO 2: 5% DE DESCUENTO Y 12 CUOTAS S/ INTERÉS. EN PRODUCTOS MENCIONADOS.
|24
|HELADOS KREMA
|FAGNANO 510
|421479
|1 KG DE HELADO MÁS $80 TE LLEVAS 1/2 KILO MÁS
|25
|HOBIE
|ROSALES 323
|421984
|EN TU COMPRA MAYOR A $1500 TE REGALAMOS $300
|26
|HUMAHUACA
|25 DE MAYO 2581
|426044
|20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO
|27
|INDIA
|VIEDMA 571
|422811
|30% Y 40% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. TODOS LOS MEDIOS DE PAGO.
|28
|INSTITUTO JOSEFINA AZCONA
|PIEDRABUENA 1219
|425464
|50% DE DESCUENTO EN EN EFECTIVO EN TRATAMIENTOS FACIALES
|29
|ISABELL Accesorios
|ROSALES Y PIEDRABUENA
|433720
|25% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO
|30
|IZEL MODA
|MOYANO 349
|02964 41-2230
|10% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO O TARJETA EN UN PAGO
|31
|JUSSI
|PERITO MORENO 959
|422429
|PROMOCIONES: 1. PRODUCTOS DEPILACIÓN 1 CERA + ÓLEO + ESPÁTULAS MADERA A $180 – 2. PRODUCTOS PARA ALISADOS 1 LÍQUIDO ALISADOR + CHAMPÚ NEUTRO + AMPOLLA HIDRATANTE SELLADORA $240 – 3. GEL CRIOGENO + GEL TÉRMICO + CREMA EXFOLIANTE CORPORAL A $230
|32
|KATTALINA LI
|VIEDMA 659 – Local 2
|422490
|15% DE DESCUENTO EN LA MARCA JORGELINA ARZA Y 20% DE DESCUENTO EN CARTERA MARA GARCÍA
|33
|KEEPA CENTRO
|DON BOSCO 745
|302056
|KEEPA TE OFRECE UNA SERIE DE PROMO-VOUCHER PARA REGALARLE A MAMÁ: LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGÍAS: Tratamiento reductor 4 sesiones + apoyo domiciliario a $3800 – IMPERIAL JADE MASSAGE: Tratamiento facial + masaje de reflexología facial a $500 – TRATAMIENTO DE SPA: 20% de descuento a $950 – LIFT FACE + APOYO DOMICILIARIO: 4 sesiones + apoyo domiciliario a $3000
|34
|KREMA SCHWEITZER
|SCHWEITZER 1166
|422859
|POR LA COMPRA DE 1 KILO 5% DE DESCUENTO MÁS 4 CUCURUCHOS GRATIS
|35
|LA FUEGUINA
|SAN MARTIN 795
|423055
|COMBO 1: DESAYUNO/MERIENDA 1/2 TOSTADO + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO A $120 – COMBO 2: DESAYUNO/MERIENDA 2 MEDIALUNAS DULCES/SALADAS + MANTECA/MERMELADA + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO – COMBO 3: DESYAUNO/MERIENDA 1 SANDWICH ESPECIAL DE JYQ + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO A $170 – COMBO 4: DESAYUNO/MERIENDA LICUADO (BANANA-DURAZNO-FRUTILLA) + 1/2 TOSTADO A $120
|36
|LA MARTINA
|ROSALES 488
|421692
|10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
|37
|LACAR
|ESPORA 665
|433993 INT: 102
|CON LA COMPRA DE $1000 O MÁS SE LLEVAN UN VOUCHER DE $400 PARA LA PRÓXIMA COMPRA
|38
|LAV
|VIEDMA 45
|20% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS (VARIADOS PRODUCTOS: VESTIDOS, CAMISOLAS, JEANS, REMERAS, CALZAS) EN EFECTIVO/DÉBITO
|39
|LEGACY
|ROSALES 491
|425018
|10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
|40
|LIFE
|ALMAFUERTE 516
|2964622090
|10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS PAGANDO EN EFECTIVO
|41
|MARILYN ACCESORIOS
|RIVADAVIA 621
|2964 – 432910
|15% DE DESCUENTO EN EFECTIVO Y DÉBITO Y 10% EN TARJETAS DE CRÉDITO EN 1 PAGO EN CARTERAS DE CUERO Y ECOCUERO
|42
|MARU
|FAGNANO 512
|15% DE DESCUENTO EN CAMISAS, JEANS Y TAPADOS
|43
|MEGANUTRICIONSPA
|VIEDMA 240
|427919
|10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS EN TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
|44
|MEGASILKEY
|BELGRANO 602
|ALTA MODA COMBO $120 – YELLOW DE ALFA PART $150 – PLANCHITA NOVA $420 TODAS LAS FORMAS DE PAGO Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS
|45
|MI MAMITA Y YO
|PERITO MORENO 453 – Local 2
|440465
|15% DE DESCUENTO EN EFECTIVO O DÉBITO. 3 CUOTAS SIN INTERÉS.
|46
|MODA SHOP
|PELLEGRINI 432 – Local 2
|422313
|20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO EN CARTERAS, BILLETERAS, BOLSOS Y MOCHILAS.
|47
|MONTECARLO SHOPPING
|SAN MARTÍN 1080
|420775
|15% DE DESCUENTO PAGO EFECTIVO Y 5% DE DESCUENTO PAGO TARJETA
|48
|MONTECARLO SRL
|ESPORA 555
|42193-430787
|UNICAMENTE POR EL SABADO 14/10 – 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS RUBROS
|49
|NARCIZO
|ESPORA 624
|430137
|DOMINGOS 1-8-15 DE OCTUBRE CON EL CONSUMO DE UN PLATO DE NUESTROS ESPECIALES + UNA BEBIDA, AGASAJAMOS A MAMÁCON NUESTRA INCREIBLE COPA HELADA NARCIZO Y DESDE EL 1 HASTA EL 15 INCLUSIVE ENTRE LAS 16HS HASTA LAS 20HS NUESTRO DESAYUNO/MERIENDA NARCIZO SE OFRECE EN 2×1
|50
|NEXO
|LASERRE 480
|422784
|PARLANTE NEO $700 – MOCHILA + PARLANTE $762 – TABLET $1865
|51
|NINA
|VIEDMA 868 / AEROPOSTA ARGENTINA 120
|434377
|Aeroposta argentina 120: PROMO CALZADOS DE CUERO -20% TARJETA EN CUOTAS Y -30% EFECTIVO Y DÉBITO. SWEATERS Y CARDIGANS SELECCIONADOS -20% EFECTIVO Y DÉBITO Y 10% TARJETA. SWEATERS PELO DE MONO EL SEGUNDO -50% EFECTIVO Y DÉBITO Y -40% TARJETA EN CUOTAS – Viedma 868: JEANS SELECCIONADOS 2x$1000 o 1x$600. SWEATERS Y CARDIGANS SELECCIONADOS -20% EFECTIVO Y DÉBITO Y -10% TARJETA EN CUOTAS. SWEATERS PELO DE MONO EL SEGUNDO -50% EFECTIVO Y DÉBITO Y -40% TARJETA EN CUOTAS
Locales ·
Día de la Madre: El listado de comercios de Río Grande con ofertas
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