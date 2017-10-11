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Día de la Madre: El listado de comercios de Río Grande con ofertas

Hay más de 50 locales con descuentos, promociones y ofertas para el Día de la Madre. Entrá y conocé cuáles son.

FERTAS COMERCIOS INCRIPTOS EN EVENTO MAMÁ PASALO EN GRANDE!!!!
Comercio Dirección Teléfono Oferta
1 ACUARELA PERITO MORENO 575 427007 20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO – HASTA 6 CUOTAS S/ INTERÉS CON TARJETA DE CRÉDITO EN JUGUETERÍA
2 ANASTASIA ESPORA 687 433993 INT: 107 60% DE DESCUENTO EN EL SEGUNDO ARTÍCULO (DE MENOR VALOR) EN EFECTIVO, DÉBITO O TARJETA EN UN PAGO.
3 ARWEN RIVADAVIA 621 15403767 MARCAS SELECCIONADAS 10-15% DE DESCUENTO AL CONTADO Y 10% CON DÉBITO –  DE JUEVES A SÁBADO 3 Y 6 CUOTAS SIN INTERÉS CON VISA Y MASTERCARD – PANTUFLAS DESDE $300 – CAMISETAS DESDE $300 – CAMISONES DESDE $400 – CAMISÓN + PANTUFLA $600 – CONJUNTOS DESDE $400 + PIJAMAS SELECCIONADOS CON DESCUENTOS
4 ATLÁNTICO SUR ROSALES 446 426643 30% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS DE CARLA DANELLI CON TODOS LOS MEDIOS DE PAGO – TARJETAS BCO MACRO HASTA 12 CUOTAS S/ INTERÉS – BTF VISA FUEGUINA 6 CUOTAS S/ INTERÉS CON EL 5% DE BONIFICACIÓN EN RESUMEN MENSUAL- TARJETA TDF 3 S/ INTERÉS
5 ATLANTIDA RESTAURANTE BELGRANO Y ROSALES 431-915 LAS MADRES TENDRÁN UNA ATENCIÓN EN LA CENA DEL DÍA 14/10: MENÚ 1: RECEPCIÓN: COPA DE BIENVENIDA + ENTRADA: ARROLLADO DE AVE CON SALSA DE NARANJA + PLATO PRINCIPAL: CARRE DE CERDO CON SALSA DE CIRUELA Y WOK DE VEGETALES + POSTRE: TIRAMISÚ =$500 – MENÚ 2: COPA DE BIENVENIDA + ENTRADA: COCTEL DE PALMITOS + PLATO PRINCIPAL: SORRENTINOS DE CORDERO Y/O CALABAZA CON SALSA EVA O PARISIENE + POSTRE: HELADO DE FRUTOS ROJOS/FLAN CASERO = $450
6 BALCARCE PERITO MORENO 008 423708 PROMO 1 POSTRE BALCARCE Y 1 CAJA DE ALFAJORES MIXTO x 6 $350
7 BENDITA LASERRE 495 424669 15% DE DESCUENTO EFECTIVO/DÉBITO – 10% CON TARJETA – ZAPATOS PEPE CANTERO 50% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO
8 BLO PERÚ 147 02964 – 302581 PROMO EN DEPILACIÓN DEFINITIVA 3-6-10 PAGOS SIN RECARGO!
9 BRUJAS ESPORA 795 427515 20% DE DESCUENTO CONTADO EFECTIVO EN CALZADOS Y CARTERAS DE UMA Y LAZARO.  3 CUOTAS S/ RECARGO CON MASTER-VISA-AMEX-NATIVA
10 CAFÉ MARTINEZ BELGRANO 408 430886 10% DE DESCUENTO EN EFECTIVO
11 CAPRESE ESPORA 628 433157 10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
12 CARLOTA FAGNANO 540 421941 15% DE DESCUENTO EN PAGO EFECTIVO/DÉBITO Y TARJETA 1 PAGO
13 CASA BOUTIQUE RIVADAVIA 540 – Local 1 15458422 15% DE DESCUENTO EN INDUMENTARIA
14 COMO EN EL CAMPO KAMI 162 20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO – 10% TARJETAS – 15% TARJETA BANCO GALICIA Y 6 CUOTAS S/ INTERÉS – 10% BANCO TDF Y CUOTAS SIN INTERÉS
15 COMUNICACIONES FUEGUINAS PIEDRABUENA 426 – TOLHUIN 294 420800-427068 12 CUOTAS EN: CARGADOR PORTATIL TP LINK PB 2600 MAH POWER BANK – CARGADOR PORTATIL TP LINK PB50 10.000MA 2 USB – TABLET 7 CX BOREAL 1.2GHZ 512 MB + 4GB RAM HDMI – TABLET CX 2 EN 1 9″ 9108W 32G + 2G RAM + 5MPX – AURICULAR PANASONIC RP DJS400AE – CAMARA SONY HDR-AS100 ACTION CAM
16 DEJA VÚ AV. PERITO MORENO 347 (2964)15544190 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
17 ECO LIBROS FAGNANO 643 422303  DESCUENTOS EN PRODUCTOS SELECCIONADOS – 20% DE DESCUENTO EN PELUCHES Y CARTERAS Y 10% DE DESCUENTO EN LIBROS
18 EL ABUELO FLORERIA PIEDRABUENA 601 15457870 CUENCOS TIBETANOS $1000 C/U O TRES CUOTAS S/ INTERÉS – PLANTAS (TULIPANES, PLANTINES, ROMERO, LAVANDA) 20 OFF EFECTIVO – ATRAPASUEÑOS $40 A $150
19 EL MUNDO A TUS PIES PJE. SANTIAGO BOVE 577 (2964)15468183 10% DE DESCUENTO EN CALZADOS, CON TODOS LOS MEDIOS DE PAGO (NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES)
20 FAX THORNE Y PTO. MORENO/ ROSALES 437 432633 EN THORNE TODO AL 50% CUALQUIER FORMA DE PAGO – EN ROSALES 30% DE DESCUENTO EN PRENDAS SELECCIONADAS Y CALZADO, EFECTIVO Y TARJETAS
21 FIAMMA Viedma 445 local 1 424255 20% EFECTIVO/DÉBITO Y 10% TARJETA EN PRODUCTOS SELECCIONADOS
22 FRIDA FAGNANO 536 425380 20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO DÉBITO Y 1 CUOTA CON TARJETA – Y 10% DE DESCUENTO CON TARJETA EN CUOTAS
23 HAS SEGURIDAD ROSALES 664 427927  PROMO 1: 20 % DESCUENTO – DE CONTADO EFECTIVO EN KIT ALARMAS- CAMARAS- AUTOMATIZACION DE PORTONES- PORTEROS ELECTRICOS- PROMO 2: 5% DE DESCUENTO Y 12 CUOTAS S/ INTERÉS. EN PRODUCTOS MENCIONADOS.
24 HELADOS KREMA FAGNANO 510 421479 1 KG DE HELADO MÁS $80 TE LLEVAS 1/2 KILO MÁS
25 HOBIE ROSALES 323 421984 EN TU COMPRA MAYOR A $1500 TE REGALAMOS $300
26 HUMAHUACA 25 DE MAYO 2581 426044 20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO
27 INDIA VIEDMA 571 422811 30% Y 40% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. TODOS LOS MEDIOS DE PAGO.
28 INSTITUTO JOSEFINA AZCONA PIEDRABUENA 1219 425464 50% DE DESCUENTO EN EN EFECTIVO EN TRATAMIENTOS FACIALES
29 ISABELL Accesorios ROSALES Y PIEDRABUENA 433720 25% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO
30 IZEL MODA MOYANO 349 02964 41-2230 10% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO O TARJETA EN UN PAGO
31 JUSSI PERITO MORENO 959 422429 PROMOCIONES: 1. PRODUCTOS DEPILACIÓN 1 CERA + ÓLEO + ESPÁTULAS MADERA A $180 – 2. PRODUCTOS PARA ALISADOS 1 LÍQUIDO ALISADOR + CHAMPÚ NEUTRO + AMPOLLA HIDRATANTE SELLADORA $240 – 3. GEL CRIOGENO + GEL TÉRMICO + CREMA EXFOLIANTE CORPORAL A $230
32 KATTALINA LI VIEDMA 659 – Local 2 422490 15% DE DESCUENTO EN LA MARCA JORGELINA ARZA Y 20% DE DESCUENTO EN CARTERA MARA GARCÍA
33 KEEPA CENTRO DON BOSCO 745 302056 KEEPA TE OFRECE UNA SERIE DE PROMO-VOUCHER PARA REGALARLE A MAMÁ: LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGÍAS: Tratamiento reductor 4 sesiones + apoyo domiciliario a $3800 – IMPERIAL JADE MASSAGE: Tratamiento facial + masaje de reflexología facial a $500 – TRATAMIENTO DE SPA: 20% de descuento a $950 – LIFT FACE + APOYO DOMICILIARIO: 4 sesiones + apoyo domiciliario a $3000
34 KREMA SCHWEITZER SCHWEITZER 1166 422859 POR LA COMPRA DE 1 KILO 5% DE DESCUENTO MÁS 4 CUCURUCHOS GRATIS
35 LA FUEGUINA SAN MARTIN 795 423055 COMBO 1: DESAYUNO/MERIENDA 1/2 TOSTADO + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO A $120 – COMBO 2: DESAYUNO/MERIENDA 2 MEDIALUNAS DULCES/SALADAS + MANTECA/MERMELADA + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO – COMBO 3: DESYAUNO/MERIENDA 1 SANDWICH ESPECIAL DE JYQ + 1 CAFÉ CON LECHE/TÉ + 1 JUGO CHICO A $170 – COMBO 4: DESAYUNO/MERIENDA LICUADO (BANANA-DURAZNO-FRUTILLA) + 1/2 TOSTADO A $120
36 LA MARTINA ROSALES 488 421692 10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
37 LACAR ESPORA 665 433993 INT: 102 CON LA COMPRA DE $1000 O MÁS SE LLEVAN UN VOUCHER DE $400 PARA LA PRÓXIMA COMPRA
38 LAV VIEDMA 45 20% DE DESCUENTO EN PRODUCTOS SELECCIONADOS (VARIADOS PRODUCTOS: VESTIDOS, CAMISOLAS, JEANS, REMERAS, CALZAS) EN EFECTIVO/DÉBITO
39 LEGACY ROSALES 491 425018 10-20-30% DTO EN EFECT/TDEBITO Y TCREDITO EN 1 SOLO PAGO PRODUCTOS SELECCIONADOS
40 LIFE  ALMAFUERTE 516 2964622090 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS PAGANDO EN EFECTIVO
41 MARILYN ACCESORIOS RIVADAVIA 621 2964 – 432910 15% DE DESCUENTO EN EFECTIVO Y DÉBITO Y 10% EN TARJETAS DE CRÉDITO EN 1 PAGO EN CARTERAS DE CUERO Y ECOCUERO
42 MARU FAGNANO 512 15% DE DESCUENTO EN CAMISAS, JEANS Y TAPADOS
43 MEGANUTRICIONSPA VIEDMA 240 427919 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS EN TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
44 MEGASILKEY BELGRANO 602 ALTA MODA COMBO $120 – YELLOW DE ALFA PART $150 – PLANCHITA NOVA $420 TODAS LAS FORMAS DE PAGO Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS
45 MI MAMITA Y YO PERITO MORENO 453 – Local 2 440465 15% DE DESCUENTO EN EFECTIVO O DÉBITO. 3 CUOTAS SIN INTERÉS.
46 MODA SHOP PELLEGRINI 432 – Local 2 422313 20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO/DÉBITO EN CARTERAS, BILLETERAS, BOLSOS Y MOCHILAS.
47 MONTECARLO SHOPPING SAN MARTÍN 1080 420775 15% DE DESCUENTO PAGO EFECTIVO Y 5% DE DESCUENTO PAGO TARJETA
48 MONTECARLO SRL ESPORA 555 42193-430787 UNICAMENTE POR EL SABADO 14/10 – 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS RUBROS
49 NARCIZO ESPORA 624 430137 DOMINGOS 1-8-15 DE OCTUBRE CON EL CONSUMO DE UN PLATO DE NUESTROS ESPECIALES + UNA BEBIDA, AGASAJAMOS A MAMÁCON NUESTRA INCREIBLE COPA HELADA NARCIZO Y DESDE EL 1 HASTA EL 15 INCLUSIVE ENTRE LAS 16HS HASTA LAS 20HS NUESTRO DESAYUNO/MERIENDA NARCIZO SE OFRECE EN 2×1
50 NEXO LASERRE 480 422784 PARLANTE NEO $700 – MOCHILA + PARLANTE $762 – TABLET $1865
51 NINA VIEDMA 868 / AEROPOSTA ARGENTINA 120 434377 Aeroposta argentina 120: PROMO CALZADOS DE CUERO -20% TARJETA EN CUOTAS Y -30% EFECTIVO Y DÉBITO. SWEATERS Y CARDIGANS SELECCIONADOS -20% EFECTIVO Y DÉBITO Y 10% TARJETA. SWEATERS PELO DE MONO EL SEGUNDO -50% EFECTIVO Y DÉBITO Y -40% TARJETA EN CUOTAS – Viedma 868: JEANS SELECCIONADOS 2x$1000 o 1x$600. SWEATERS Y CARDIGANS SELECCIONADOS -20% EFECTIVO Y DÉBITO Y -10% TARJETA EN CUOTAS. SWEATERS PELO DE MONO EL SEGUNDO -50% EFECTIVO Y DÉBITO Y -40% TARJETA EN CUOTAS