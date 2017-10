Tras la apertura de las importaciones, IFSA se reconvierte

La firma IFSA (Informática Fueguina S.A.) ha confirmado que, luego de cerrar sus puertas a raíz de la apertura de las importaciones, ahora se transformará en una empresa distribuidora de productos VAIO y Positivo BGH.

Cabe destacar que IFSA es un proyecto conjunto entre BGH y Positivo y que debió darse de baja de manera intempestiva como consecuencia de la decisión del Gobierno nacional de haber bajado el arancel por importaciones de 35% a 0% en el sector informático a partir de marzo de este año.

Durante sus primeros años, Positivo BGH había logrado posicionarse como marca líder de ventas del mercado de PCs en Argentina, acercando a los hogares argentinos una amplia oferta de productos de informática.

Además, se transformó en uno de los mayores proveedores del sector educativo, donde entregó a millones de niños de Argentina, Uruguay y África tecnología implementada para la enseñanza. En ese recorrido, en 2014 ingresó a la región africana, instalando una planta en Ruanda y en 2016 desembarcó en Kenia, donde introdujo computadoras para el sector educativo.

El desembarco de IFSA al canal mayorista y de revendedores con una línea de productos para el mercado de negocios es un paso más en su proceso de expansión, dijo la compañía. “Tenemos un sólido compromiso con el segmento PyMEs, donde llegaremos a través de una red de socios de negocios que permitirán el alcance a todo el país, con una oferta de productos que se adaptan a las necesidades del mercado”, dijo Ramiro Martín, Gerente Comercial de IFSA.

La empresa tendrá disponible una línea de productos diferenciados para el segmento resellers como notebooks, all in one, desktops y tablets, de las marcas Positivo BGH y VAIO.