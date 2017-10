El próximo domingo 22 de octubre, los habitantes de Tierra del Fuego concurrirán, como hace dos años, a las urnas: en esta oportunidad, las elecciones serán parlamentarias y antes de las generales de octubre habrá primaras.

Sin embargo, las elecciones legislativas generan dudas en la población. Por ello, Radio Fueguina te explica todo lo que tenés que saber para concurrir a las urnas el próximo domingo.

¿Qué se vota?

Tierra del Fuego renovará 2 de sus 5 bancas en la Cámara Baja: serán las que dejan vacantes Martín Pérez y Oscar Martínez (aunque ambos van por la reelección).

Sin embargo, además de las legislativas nacionales, 12 provincias y la CABA tienen elecciones locales y 2 elegirán gobernador: Santiago del Estero y Corrientes.

¿Cuándo se vota?

El próximo domingo 22 de octubre, de 08 a 18 horas, de acuerdo a lo establecido por la Justicia Electoral.

¿Dónde voto?

A través de la página web www.padron.gob.ar los ciudadanos pueden certificar el establecimiento educativo donde deben sufragar.

¿Qué pasa si no voto?

El Juzgado ha dado a conocer los montos punitorios para aquellos que no justifiquen la no emisión del voto: serán $100 para las generales (los montos se acumulan si no votaron en las PASO).

¿Quiénes tienen permitido no votar?

El voto es voluntario para los jóvenes de entre 16 y 18 años y los mayores de 70. Además, los ciudadanos que estén a más de 500 kilómetros de los centros de votación están exentos de la obligación de sufragar; lo mismo ocurre con quien debe realizar tareas que le impidan concurrir a los centros de votación y los enfermos o imposibilitados de trasladarse.

¿Cuántos electores hay en Tierra del Fuego?

De acuerdo al último informe de la Cámara Electoral, nuestro distrito cuenta con 132.373 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos de la siguiente manera: 57.759 en Ushuaia, 74.333 en Río Grande y Tolhuin y 283 en la Antártida.

¿Con qué documentos puedo votar?

Todos los documentos son válidos, siempre y cuando sea el que figura en el Padrón o una versión posterior. Por ello, es importante que los ciudadanos corroboren con qué ejemplar figuran.

Los documentos: Libreta de enrolamiento/libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste y nuevo DNI tarjeta