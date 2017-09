Rossi propone crear el “cupo” de mujeres choferes de colectivo

El concejal Paulino Rossi lleva adelante una serie de medidas que tienen que ver con la situación del transporte público de pasajeros, en un momento de transición y a poco tiempo de que la nueva empresa haya comenzado a operar en la ciudad y que buscan también la implementación de un “cupo” de mujeres entre los choferes.

En este sentido, Rossi comentó que “hemos decidido tomar medidas proactivas, porque el año pasado se aprobó un pliego en el marco del Concejo Deliberante, donde se decidió aumentar muchísimo la inversión pública mensual”, esto se determinó ya que “no pensamos que no era justo trasladarle el aumento al usuario, a través del costo del boleto, pero hoy en día la Municipalidad está invirtiendo muchísimo dinero para tener un servicio de calidad” agregó.

“La verdad es que la transición se ha hecho muy larga, muy angustiosa, y a pesar que están llegando nuevas unidades notamos que hay muchas cuestiones por mejorar” sostuvo el edil, al tiempo que comentó que “estamos relevando en la vía pública, con nuestros equipos técnicos, el grado de satisfacción de los usuarios y vamos a colaborar con el Ejecutivo con la verificación de las frecuencias para que no caigamos en la recurrente excusa de la empresa de que, supuestamente, está todo bien, cuando sabemos que el que sabe la realidad es el usuario, entonces, vamos a tratar de acompañarlo y verificar realmente cuáles son las frecuencias y cuáles son las cuestiones que ven para mejorar”.

En este sentido, Rossi afirmó que “en caso de que nosotros verifiquemos incumplimiento, vamos a ayudar a la Municipalidad en los controles, para aplicar todo el peso con lo que respecta a las sanciones, porque la empresa actual cobra muy bien y tiene que dar un servicio en relación a lo que efectivamente cobra, si no lo hace, vamos a utilizar las herramientas que son las sanciones del pliego para corregir el servicio y que se mantengan las frecuencias”.

“Nosotros ya hemos recibido quejas puntuales de los usuarios en horarios puntuales, se han demorado más de lo normal las frecuencias de los colectivos y, producto de esas denuncias que hemos recibido, hemos intimado a la empresa de que en caso dde verificarlo vamos a aplicar la sanción a través del Juzgado de Faltas, porque entendemos que nuestro rol como servidores públicos no es solamente echarle la culpa a la Municipalidad por no controlar, nosotros también tenemos la obligación de controlar, y la única manera de tener un servicio de calidad es que entre todos colaboremos comos contralores del mismo, no hay mejor inspector que el mismo usuario” sostuvo.

Integración de mujeres al transporte público

Asimismo, el concejal presentó un proyecto de ordenanza que plantea la incorporación de mujeres al transporte público. En esta línea, señaló que “estamos tratando de replicar una experiencia exitosa de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que ha sido pionera a nivel mundial en lo que respecta al transporte público y, sobre todo, la integración de la mujer, con cupos mínimos para manejar los colectivos”.

“Presentamos un proyectos -explicó Rossi- para que, de manera progresiva, las nuevas incorporaciones de la empresa en el transcurso del tiempo llegue a cubrir con este cupo mínimo, porque consideramos que es fundamental la inclusión de la mujer y esto tiene que ver con la igualdad de acceso al trabajo, en un ámbito que tradicionalmente está integrado solo por hombres y, sobre todo, teniendo en cuenta que está ampliamente comprobado las capacidades de las mujeres para manejar transportes de carga”.

“La ordenanza lo que plantea es llegar al 30 % de choferes femeninas, que toda la empresa tenga un mínimo del 30 %, porque se naturaliza que sea solamente hombres y no hay razón del por qué, y que se va a solicitar como único requisito la idoneidad, que va a estar acreditado por el carnet profesional para poder manejar este tipo de unidades” concluyó el funcionario.