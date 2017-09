El Juez de Ejecución del Distrito Judicial Norte, Sergio Manuel Dieguez resolvió conceder el régimen de semilibertad para trabajar fuera del establecimiento de detención a Cristian Eduardo Balaguer.

La resolución establece que la persona podrá acceder al régimen de salidas laborales de lunes a viernes, sin incluir feriados, por el espacio de 4 horas, a fin de concurrir a trabajar en una compañía de seguros.

La supervisión de dichas salidas quedará a cargo del Servicio Penitenciario, y la tutela de su empleador durante el tiempo en que se lleven adelante las actividades.

Los integrantes de su grupo familiar serán los autorizados a trasladar a Balaguer desde la unidad carcelaria hasta el ámbito laboral y cumplimiento de las salidas transitorias, fijándose de manera subsidiaria el Servicio Penitenciario Provincial

El magistrado decidió conceder el beneficio de salidas transitorias todos los días domingos, por espacio de 4 horas para que permanezca en el domicilio familiar.

En este sentido, Balaguer deberá mantener una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera del establecimiento de detención mientras se encuentre incorporado al régimen de semilibertad y salidas transitorias, no podrá tener contacto con personas que tengan antecedentes penales; no deberá entorpecer los controles y supervisión que realice el servicio penitenciario del beneficio que se autoriza; y no está autorizado a dirigirse a otros lugares durante el horario de trabajo, ni durante sus salidas transitorias que nos sean los ya autorizados, bajo apercibimiento de suspenderse o revocarse de inmediato los beneficios en caso de incumplimiento.

El homicidio de “Chuky” Andrade

El hecho se remonta al 21 de septiembre del año 2010 cuando, tras una persecución policial, la víctima quedó acorralada en el garaje de una vivienda y sufrió el disparo de un arma tipo escopeta anti tumultos que al impactar en la arteria femoral de una pierna le provocó una herida mortal.

Según la investigación realizada en la etapa instructora, ese día los efectivos policiales César Gualtieri y Balaguer a bordo de un móvil policial observaron que por la calle Thorne entre Mosconi y Almafuerte circulaba en exceso de velocidad y de manera zigzagueante un cuatriciclo conducido por la víctima, que al divisar a la policía, emprende la huida por la calle Thorne y, luego de cruzar la calle Schweitzer dio la vuelta en ¨U¨ dirigiéndose directamente hacia el móvil policial, el que fue eludido.

Durante el raid así descripto, el cuatriciclo conducido por Andrade detiene su marcha e ingresa al garage de la vivienda ubicada en la calle Almafuerte 1225. En este contexto, arriba el móvil policial al lugar, desciende su conductor el oficial Gualtieri y en momento en que se dirige hacia la persona de Andrade. Balaguer observa que éste pretendía agredir a su colega con un caño de hierro rectangular. Para ello, Balaguer, portando una escopeta en mano, realizó un disparo con el arma tipo escopeta que al impactar de manera directa sobre la parte inguinal izquierda de la víctima, provocó la rotura de la vena femoral, y una vez en el suelo reducido y esposado, fue trasladado al Hospital Regional.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente y de haberle extraído restos del material del disparo sufrido, el día 23 de septiembre se produce el deceso de Andrade debido a un “shock hemorrágico grave”.