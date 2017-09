Rossi presentó un proyecto para crear el programa de datos “Transparentar”

Este viernes se llevó adelante una reunión de la comisión N°4 de Promoción, Mediación e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, donde se trató el proyecto de ordenanza presentado por el edil respecto de la creación del programa de apertura de datos “Transparentar”.

La reunión que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones contó con la presencia de los concejales Raúl von der Thusen, Verónica González, de los secretarios Legislativo y Administrativo de la institución Walter Lonne y Fernando Andrade respectivamente, como así también del Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) Gonzalo Lecuona.

El proyecto tiene como objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública, asegurar la transparencia de la actividad administrativa del Concejo Deliberante, a través de la participación y colaboración de la sociedad civil en la elaboración, definición, implementación y control de las políticas y las decisiones de carácter público de manera concomitante y accesoria a lo determinado en la Ordenanza Municipal N° 2845/10, siendo que los objetivos del Programa de apertura de datos ‘Transparentar’ será facilitar a los ciudadanos el acceso por medios electrónicos a la información y al procedimiento administrativo del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

También fomentar la transparencia en la gestión pública, considerando que el uso de medios electrónicos permite facilitar la máxima difusión, y publicidad de las actuaciones administrativas, de forma de contribuir a la reutilización de la información del Sector Público, y mejorar los estándares de calidad de gestión, reduciendo de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, que permitan mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa y fomentar la participación ciudadana a partir de la publicidad de datos e información de gobierno.

“Tenemos que generar mecanismos de libre acceso porque la información es de carácter público” Tras la reunión el concejal Paulino Rossi explicó que “presentamos un proyecto de ordenanza para la creación del programa de apertura de datos “Transparentar”, teniendo en cuenta que el Municipio de Río Grande está dentro de los 20 Municipios más transparentes del país, sobre más de 3000 Municipios, pero si nosotros evaluamos el grado de transparencia del Concejo Deliberante, que es una ley nacional que establece que el ranking sobre cada una de las provincias, y Municipios, nosotros tendríamos un cero, de hecho pedí la información como concejal de la ejecución financiera del Concejo Deliberante, de cada uno de los bloques, el estado de tesorería, es decir los estados contables básicos de la institución, y me fue negada a mi como concejal”.

En tal sentido se me señaló que “no era prudente brindar esa información, que dependía de cada uno de los concejales en querer darme la información, o no, o sea hay errores conceptuales técnicos que son muy gruesos”. Puntualizó que uno ve cuales “son los criterios de transparencia a través de la ley de responsabilidad fiscal, y acá en el Concejo no cumplimos con absolutamente nada, si lo hace, en cambio, el Ejecutivo Municipal, este es un dato objetivo y técnico, por lo cual presentamos un proyecto de ordenanza para que no dependa de la voluntad del funcionario de turno de exponer la información pública, sino que sea una información hacerlo”.

Destacó que durante la reunión con el Director Ejecutivo de ASAP Gonzalo Lecuona quedó “muy claro que no tiene que depender de la voluntad de un funcionario, dado que la información al ser de carácter público tenemos que generar mecanismos de libre acceso, pero hemos llegado al extremo de que yo como concejal no puedo acceder a esa información”. Indicó que el proyecto tiene que “ver con modelos internacionales de transparencia, no hemos inventado nada, solamente hemos tomado lo que se utiliza en todo el mundo, para poder aplicarlo dentro del Concejo Deliberante”, dijo al tiempo que remarcó que la “reunión fue muy buena, y todos hemos tomado conciencia de la importancia de esto”: