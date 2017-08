La Secretaría Electoral Distrito Tierra del Fuego aclaró, mediante un comunicado, que la cadena de mensajes que circuló a través de las redes sociales, en la que se indicaba que dentro de los cuartos oscuros se iban a encontrar “boletas contra el maltrato animal” es mentira.

Además, las autoridades indicaron a la población que sólo habrá 11 boletas, que fueron habilitadas con antelación, dispuestas encima de las mesas el próximo domingo, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

El comunicado de la Secretaría Electoral:

Me dirijo a Usted, en relación a la cadena de mensajes que se encuentra circulando en las redes sociales, respecto la posibilidad de que, “boletas de ley contra maltrato animal”, se encuentran dispuestas en las distintas mesas de votación. En función de ello, le solicito a modo de colaboración, se informe a la ciudadanía que las únicas boletas habilitadas que se encontraran dispuestas en los cuartos oscuros serán las de las once (11) agrupaciones políticas que postulan por intermedio de sus listas internas candidatos a Diputados Nacionales, las que fueron aprobadas formalmente por este Juzgado Federal con Competencia Electoral.-

Sin perjuicio de ello, se hace saber que, cualquier objeto extraño que se introduzca al sobre de votación (Ej.: una moneda, clip, estampita o papel de color o blanco, modelos de boletas no oficializadas, propaganda política etc., que no sea una boleta aprobada) ANULA el voto del ciudadano.-