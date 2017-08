Los llamados extorsivos tiene diferentes formas y diversas estrategias. Pero siempre causan en el destinatario una lógica conmoción.

Algunos conservan la calma y saben cómo actuar, otros cortan rápidamente, pero no son pocos los que caen en el engaño de un secuestro que no es tal.

Las recomendaciones que da la policía para no ser víctima de los llamados extorsivos son muy útiles pero no todos las conocen o no las tienen en cuenta, llevados por la sorpresa y la desesperación.

Una vecina de Río Grande se comunicó con ((La 97)) Radio Fueguina para contar su experiencia e intentar que, -aprendiendo de ello- los demás recuerden como actuar frente a los hábiles embaucadores telefónicos.

Amalia recibió la llamada extorsiva a las dos de la mañana, cuando se encontraba descansando, lo que aumenta la conmoción del suceso.

La estrategia equivocada

“Me dio la sensación de que lo toman al voleo al tema, de que es algo fortuito”, dedujo la vecina, descartando que hubiera sobre ella un procedimiento previo de inteligencia.

Amalia, que no tiene hijos, admitió que “Me asusté” cuando le hablaron de un supuesto hijo secuestrado.

“Era una voz de adolescente, eran las dos de la mañana, me pareció preocupante”, refirió la frustrada víctima de extorsión quien, persuadida de que estaba frente a un embaucador prefirió cortar enseguida la comunicación.

Según refirió, eligió no comunicar lo sucedido a la policía, por no haber tenido consecuencias nefastas, como sí ha sucedido en otros casos denuciados en Río Grande como en tantos lugares del país.