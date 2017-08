El periodista Juan Muscardi presentará este sábado en Río Grande su recopilación de artículos periodistas, reunidos bajo el título de “Ni tan héroes, ni tan locos ni tan solitarios – antología de crónicas”.

La disertación, que tendrá lugar en la Universidad Siglo 21 a partir de las 10 de la mañana, contará con el acompañamiento de las reconocidas periodistas locales María Fernanda Rossi y Natalia Gracianía.

“Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios” es el primer libro del comunicador social Juan Mascardi que recopila crónicas escritas entre 2010 y 2015. “Si este libro no fuera una antología periodística, sería un volumen de cuentos fantásticos. Pero no lo son, sólo porque Juan Mascardi no ha querido que lo fueran”, escribe en el prólogo la escritora argentina radicada en Uruguay Vesna Kostelić.

La antología periodística de diez crónicas fue editada por Casagrande en Rosario. El trabajo de edición es en conjunto con Nicolás Manzi y al frente del proyecto editorial figura una ilustración del artista plástico Chachi Verona.

Sobre Juan Muscardi

Juan Mascardi nació en Colón, Buenos Aires, Argentina en 1974. Lic. en Comunicación Social y Especialista en Comunicación Digital, Universidad Nacional de Rosario. Director de la Lic. en Periodismo y la Lic. en Producción y Realización Audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario. Actualmente trabaja como cronista en ‘Los Días Contados’ y ‘Telefé Noticias’ de Canal 5 Rosario, escribe y dirige el ciclo de crónicas audiovisuales Sustancias Elementales (Canal Encuentro – Televisión Digital Abierta TDA) y dirige el proyecto digital Crónica Z(www.cronicaz.com.ar). Escribe en la revista Replicante (México) y Rosario Express. Director y guionista del documental ‘Querido Doctor’ (2009), guionista del documental ‘Tras los pasos de El Hombre Bestia’ (2012). Fue finalista de los premios CEMEX-FNPI en 2007 en la categoría Televisión por la crónica Gud Mornin Colón, que aborda la difusión de la cumbia en las radios de baja potencia de Argentina. Docente de Guión, Periodismo Televisivo y Taller de Documentales.