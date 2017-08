Elección 2017: los primeros datos oficiales se conocerán a las 21 horas

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, explicó que “más allá de quién gane, a las 21 de hoy vamos a comenzar a difundir los resultados en la medida que vayan llegando”.

“Estamos previendo una jornada normal en estas elecciones. Hemos trabajado para eso, para darle mucha confianza a la ciudadanía en que va a ser un proceso electoral transparente y confiable”, destacó el funcionario y ratificó que los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán comenzarán a difundirse a partir de las 21, tres horas después de clausurada la votación.

“Más allá de quién gane, a las 21 del domingo vamos a comenzar a difundir los resultados en la medida que vayan llegando. Lo que esté cargado (en el sistema) hasta ese momento se va a difundir y luego se comienza actualizar cada cinco minutos”, explicó.

Además, sostuvo que “después de esta elección tenemos que discutir una reforma, que incluya el tema de las PASO y del instrumento de votación”. “En cuanto al modelo del financiamiento de la política, nosotros tenemos un proyecto presentado, que no se discutió este año por ser precisamente un año electoral y no queríamos cambiar las reglas de juego”, especificó.

“Hay un equipo de gente trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es la logística y también en la seguridad de la elección. Va a haber 106 mil efectivos de seguridad desplazados a lo largo de todo el país”

Pérez volvió a lamentar que la Casa Rosada no haya podido avanzar en la instalación de la boleta electrónica en los comicios. En este punto, recordó que la reforma electoral que durante la gestión de Cambiemos fue puesta a discusión en el Congreso no pudo ser aprobada por el rechazo, principalmente, de los legisladores kirchneristas y por las críticas de muchos gobernadores que desconfían de ese método. “El sistema de la boleta en papel no nos parece el mejor, nosotros intentamos modificar la ley, no se pudo, así que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro del sistema vigente”, expresó.

Por último, reiteró que desde el Gobierno nacional “seguimos convencidos de que el sistema de la boleta única electrónica es muy bueno porque combina lo digital con la constancia en papel y posibilita el doble conteo: el digital con el manual”.