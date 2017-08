Como considerando llegado un momento muy esperado, el legislador Pablo Blanco salió a mostrar todo su enojo con Federico Sciurano, apenas transcurridas las elecciones primarias que los tuvieron enfrentados.

Como se sabe, Blanco defendió en todo momento la alianza con el oficialismo nacional para llevar como candidato del Frente Cambiemos a Tito Strefani, quien salió sorpresivamente segundo en la PASO celebradas este domingo en Tierra del Fuego, como en todo el país.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el legislador radical volvió a fustigar al presidente de la UCR, Federico Sciurano quien decidió no acatar lo dispuesto por su Convención y competir contra su propio partido por el frente Unir TdF, en alianza con un sector del Movimiento Popular Fueguino

En su impiadosa censura a Sciurano, Blanco aprovechó el cuarto puesto logrado por el candidato de Unir TdF para interpretar que los radicales le habían negado el voto debido a su decisión de competir por fuera de la estructura partidaria.

Analizando los resultados en la provincia “Los tres primeros lugares están en dos puntos y medio o tres puntos”, emparejó Blanco, dejando fuera de sus expectativas el cuarto puesto obtenido por Unir TdF.

Admitiendo que la buena cosecha de sufragios lograda por Stefani ha sido una sorpresa para muchos, repasó que “Casi todos daban a Unir TdF como casi seguro primero o segundo, la realidad mostró otra cosa, hubo un apoyo importante al gobierno nacional y a su correlato en la provincia”.

El triunfo de Stefani en Ushuaia dejó a Sciurano en el quinto lugar en la ciudad de la que fue Intendente. Para Blanco “Hubo un disconformismo con la actual gestión municipal y aun más marcado hacia quien fue el Intendente anterior”. “Ha sido una ratificación importante de los radicales hacia la organicidad del partido”, advirtió.

“No me representa”

“Deberá el presidente de la Unión Civica Radical analizar su situación”, invitó Blanco, aunque dejó saber que la cuestión se discute dentro del seno partidario y que “en breve puede haber una resolución”.

Llevando la cuestión partidaria al plano personal, quien fuera en algún momento presidente de la Unión Cívica Radical desautorizó a Sciurano como autoridad partidaria al entender que “ Quien fue en contra de lo que dispuso el partido no puede seguir representando al partido”.

“Para mí Sciurano no está más dentro de la Unión Cívica Radical”, sentenció. “Para mí no es más presidente de la Unión Cívica Radical, no me representa y no es mi presidente”.

“No nos puede representar alguien que va en contra del partido en sus resoluciones”, se extendió.

Reiterando que impulsa un tratamiento orgánico de la situación, Blanco le bajó un tono a la discusión pública, advirtiendo que “Son problemas que va a resolver internamente la Unión Cívica Radical”, aunque su influyente postura ya había quedado más que clara.