Luego de que se conociera la intención de un grupo de periodistas de la ciudad de La Plata para impulsar la creación de la provincia de “Malvinas”, a través de un proyecto presentado al Congreso, diversas voces de representantes de Tierra del Fuego comenzaron a hacerse oír.

Tras los primeros descargos, se conoció un duro escrito del legislador radical Pablo Blanco, que deja en claro su postura respecto al proyecto y adelanta que el mismo “logrará el rechazo unánime de todo el arco político de nuestra provincia”.

El repudio de Pablo Blanco

En los últimos días distintos medios periodísticos se hicieron eco de la presentación ante el Congreso de la Nación de una iniciativa, impulsada por un grupo de periodistas egresados de la Universidad Nacional de La Plata, por el que se pretende crear la “Provincia 24”. Esta provincia se llamaría “Malvinas” y su capital transitoria sería Puerto Perry que, como todos sabemos, se encuentra en la Isla de los Estados. El argumento central de esta pretensión sería el de romper con el status quo y generar así un cambio que permita reclamar la soberanía de las islas desde una posición distinta.

Como ciudadano y legislador fueguino este proyecto me parece un total disparate. Las Malvinas forman parte indivisible de nuestra provincia no sólo en términos políticos sino también históricos, culturales y sentimentales. En efecto, las islas son parte de la provincia de Tierra del Fuego tal como lo dispone la Ley 23.775. No hay proyecto de Ley que pueda arrancarnos al archipiélago sin que se lesione gravemente no sólo a la voluntad de nuestros ciudadanos sino también nuestra memoria. Los fueguinos no estamos dispuestos a resignar soberanía provincial adhiriendo a un proyecto que pretende, prácticamente, dejarnos sin alma y arrancarnos de cuajo lo que es nuestro.

Las Malvinas, fueron, son y serán fueguinas, nunca constituirán una provincia escindida. Estoy seguro de que nuestros senadores y diputados nacionales, cualquiera fuere su signo político, jamás aprobarían una iniciativa semejante. Cuando el espíritu de Malvinas nos convoca los fueguinos no tenemos dudas y estamos siempre juntos. Por eso estoy seguro de no equivocarme al decirle no a esta iniciativa que, lejos de conseguir apoyos, logrará el rechazo unánime de todo el arco político de nuestra provincia.