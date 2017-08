Esta mañana, llegó a los Tribunales del Distrito Judicial Norte el ex policía identificado como J.A.L., acusado del delito de “abuso sexual agravado” contra uno de sus hijos biológicos.

El hombre fue detenido a mediados del año pasado en la provincia de Misiones, mediante un exhorto judicial dictado por las autoridades locales, luego de que su ex pareja lo denunciara por el abuso de sus tres hijos biológicos y uno adoptivo.

Sin embargo, y de acuerdo a lo explicado por la querella, que es ejercida por el Dr. Fernando Ladereche, los otros abusos prescribieron, por lo que el imputado sólo sera juzgado por una de las presuntas violaciones.

La investigación contra el ex policía

A fines de 2014, la ex pareja del acusado y madre de las víctimas decidió finalmente denunciar al hombre, que se había mudado a Misiones.

Tras cotejar el testimonio de los hijos del acusado y entendiendo que existía un peligro real de fuga, en agosto del 2016 se ordenó detener a J.A.L, quien se desempeñaba como agente de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego hasta su retiro.

“Es un chacal”

En diálogo con Radio Fueguina, el Dr. Fernando Ladereche no dudó en catalogar al ex policía como “una persona completamente enferma”, aunque aclaró que estaba en sus facultades para comprender la gravedad de los hechos que cometía.

Además, señaló que, en concreto, J.A.L llega a los Tribunales por abusar sexualmente, por vía anal, al menor de sus hijos biológicos en el marco de una visita, cuando ya no residía con él.

“La investigación comenzó por tres denuncias de sus hijos biológicos”, resaltó Ladereche, aunque lamentó que al momento de realizar estas presentaciones aún no existía la ley de “imprescriptibilidad de abuso sexual”, por lo que sólo se le imputará uno de los delitos.

Sin embargo, el abogado querellante admitió que el testimonio del resto de los hijos, como solicitó la defensa, será tomado en cuenta por los jueces.

Amenazas e intimidaciones

Por si los delitos que se le imputan al ex policía no fueran suficientes, Ladereche también admitió que la ex pareja de J.A.L sufrió amenazas e intimidaciones para no promover la investigación de los abusos.

“Es un chacal”, señaló el abogado, quien adelantó que pedirá la pena máxima contra el presunto abusador: 20 años.

Cabe destacar que la defensa de J.A.L es ejercida por la Dra. Adriana Varisco, en tanto el representante del Ministerio Público Fiscal es el Dr. Pablo Candela.