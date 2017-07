Perros sueltos: “A veces chocamos contra la falta de conciencia de los vecinos”

El subsecretario de Gestión Ciudadana, Daniel Facio, destacó la labor que se lleva adelante en la ciudad en el marco del programa de Tenencia Responsable de Mascotas, sin embargo apuntó hacia la conciencia de dueños de canes al momento de asumir su responsabilidad sobre el animal y pidió mejorar la conducta de algunos vecinos, como aquellos que aprovecharon las redes y vía facebook, en ocasión de un operativo de captura de perros en barrios de la ciudad, hicieron un llamado a los demás vecinos para que guarden urgente sus perros ante la presencia imprevista de los agentes municipales.

“Entendemos que hay una problemática, por lo que generamos permanentemente acciones para generar conciencia, a la par de medidas desde la gestión como la jerarquización del área de Tenencia Responsable, se han duplicado los fondos para favorecer la tarea de las áreas que toman parte de esto, como Zoonosis también, se brindan todos los servicios para el cuidado del animal totalmente gratuitos. Pero todo esto no alcanza si no apuntamos también hacia la responsabilidad que tienen que tener los vecinos en el cuidado de las mascotas”, dijo el funcionario.

Facio recordó que se cuenta con dos quirófanos itinerante y uno permanente en Zoonosis que ofrecen todos los servicios, como el chipeado, la esterilización, etc., pero para eso es necesario que el vecino concurra.

El funcionario aclaró que es importante que se entienda que “Zoonosis no es una guardia de rescate animal, pero si regula la tenencia responsable de las mascotas, y en esto el rol del vecino es fundamental para su cuidado”.

En este sentido indicó que el Municipio “tiene una presencia constante y permanente en la calle, se rescata al animal que está en la vía pública abandonado y se genera la tenencia a una persona que sea responsable. Pero muchas veces los servidores públicos labran actas y han llegado a ser maltratados por los dueños de las mascotas ante una captura por estar suelto”, lamentó.

“La mejor solución a esta problemática es responsabilidad personal, del dueño del animal. Tenemos que entender que la mascota debe ser cuidada como tal, y este cuidado es permanentemente promocionado mediante charlas de zoonosis en los centros barriales, las escuelas, la vía publica, en los eventos municipales, la radio y la tele, todas acciones preventivas, que junto a las intervenciones de nuestros veterinarios en los quirófanos de mascotas, son aspectos y acciones que tienden a controlar la población canina en nuestra ciudad”, insistió el funcionario.

Recordemos que el área municipal de Zoonosis y Tenencia Responsable, ha duplicado su presupuesto desde el año pasado a la fecha, pasando de tan solo un millón de pesos a tres millones aproximadamente, lo que otorgó la posibilidad de contar con mayor recurso humano en el área y también disponer de nuevos vehículos para fortalecer los controles y las inspecciones en los distintos barrios de la ciudad.