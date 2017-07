Carlos Rodríguez, economista y ex viceministro de Roque Fernández durante la gestión de Carlos Menem, criticó el gradualismo que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, las metas de inflación y aseguró que a Cambiemos “le va a ir mal porque tiene una mala política económica”. Además, no evitó opinar sobre la “grieta” y apuntó directamente al desalojo violento de la semana pasada en la planta de PepsiCo en Vicente López.

“Hacía falta un poquito de palos, tendría que haber aplicado muchísimos más, ese es el problema de la grieta, que está metida hasta en la Justicia”, manifestó.

“El gasto público nacional, provincial y municipal subió 20 puntos del PBI,eso no es sostenible, hay cientos de miles de jubilaciones otorgadas sin la contraprestación“, apuntó en LN+.

El economista opinó sobre la anunciada reforma impositiva: “Creo que el gradualismo no es buena receta. No es posible que Macri diga que está planeando una reforma tributaria para el año que viene, bajar el impuestos a los Ingresos Brutos es un toquecito, no una reforma“, indicó.

Sobre el índice de inflación calculado por el Gobierno que espera terminar el año en 17%, según las metas del Banco central, Rodríguez sostuvo: “No sé para qué ponen un target que no se podrá cumplir, en lo que va del año hay un 12% de inflación”.

“Creo que les va a ir mal porque es una mala política. Estamos como el Perla Negra, navegando en aguas turbulentas. Macri no tiene plan económico. No sé si es liberal, radical, peronista”, lanzó.

“Por ahora simplemente ha postergado con buenos modales, pero hacía falta un poco más de palos como en PepsiCo. Luego se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad que la semana pasada desalojó la planta de alimentos PepsiCo en Vicente López.