Enojo del Municipio por información errónea publicada por el Gobierno

El Municipio de Río Grande debió salir a desmentir por todos los medios posibles la versión sobre un posible corte del servicio de agua potable en la ciudad.

La falsa información surgió después del mediodía y se reprodujo con insistencia a través de las redes sociales, luego de que el propio Gobierno de la provincia publicara un comunicado al respecto.

En minutos se multiplicaron las consultas por Whatsapp y otros medios y colmaron los teléfonos de Obras Sanitarias intentando confirmar el supuesto inconveniente.

Por ello, el propio Municipio debió enviar un comunicado a la población, apuntando directamente al Gobierno provincial como el responsable de la difusión de la misiva y la alarma que esta información generó en la comunidad.

El comunicado

El Municipio de Río Grande desmiente en forma terminante la falsa noticia que en las últimas horas de este domingo dio a conocer un organismo del gobierno provincial a través de su página oficial de facebook, respecto de la realización de un corte general en el suministro de agua potable en toda la ciudad.

En ese sentido se deja en claro que no está previsto ningún corte de agua en ningún sector de la ciudad; así como que cada vez que fue necesario informar ese tipo de medidas siempre y en todos los casos se indica la razón, causa o problema que la ocasiona, lo que en el caso de hoy no sucedió ya que la información que se publicó en el perfil de facebook de Protección Civil Provincial TDF de Río Grande, no citaba ni fuente ni explicaba la razón del mismo.

Por esa razón se hace necesario aclarar a la comunidad que cualquier perjuicio, inconveniente o molestia que la mencionada publicación pudiera haber ocasionado, es exclusiva responsabilidad del organismo provincial indicado que con absoluta irresponsabilidad y mala intención informó falsamente sobre algo que no iba a suceder.