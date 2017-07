La Secretaría de Comercio de la Provincia, representada por Javier Calisaya, decidió aplicar la multa a las firmas TARJETA DEL MAR S.A. (que ofrece a sus clientes el Supermercado La Anónima) y PRISMA SERVICIOS DE PAGOS S.A. (denominación anterior VISA, que brinda el sistema y procesa las operaciones de la anterior), por violar derechos de consumidores y usuarios.

“Un cliente del supermercado incurrió en mora en el pago de sus resúmenes –contó Javier Calisaya- cosa que suele ser usual en la utilización de estos medios de pago en el ámbito de las relaciones de consumo cotidianas”.

Agregó que “luego consolidó su deuda e hizo un plan de cancelación en cuotas que venía pagando; sin embargo recibió una intimación de un Estudio de Cobranzas con el cual no tenía ninguna relación, exigiéndole el pago de una suma abultada en relación con la deuda, por conceptos que no se informaban ni justificaban, amén de no reconocerse los pagos que venía realizando en el marco del plan de cuotas convenido”.

A mayor abundamiento explicó el funcionario que “a juicio de esta Secretaría las empresas incumplieron los deberes de información adecuada y trato digno al cliente, impidiéndole el ejercicio de su derecho a desobligarse en condiciones económicamente racionales y causándole un perjuicio patrimonial al incrementarle su pasivo de manera abusiva”.

Concluyó Calisaya con que “este tipo de maniobras suelen perjudicar a mucha gente, sobre todo en épocas como la presente en que, como consecuencia del plan económico conservador del gobierno nacional a mucha gente la plata no le alcanza y compra con tarjetas, corriendo luego el riesgo de no poder cancelar en tiempo y forma los resúmenes porque las cuotas se van acumulando y los ingresos se estancan e incluso en muchos casos se pierden porque el desempleo avanza como una condición estructural del neoliberalismo; de ahí la importancia de que estas sanciones sirvan también como un aliciente para que las empresas se abstengan de hacer este tipo de cosas”.