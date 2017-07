El actual Diputado y candidato a la re elección, Martín Pérez destacó que junto a los diputados Matías Rodríguez y Ana luz Carol, “venimos teniendo una postura muy firme”, en defensa de la Provincia.

No sólo haciendo uso de la palabra el propio recinto y negando su voto a pedidos del gobierno nacional y provincia que dañaban a las Provincia, sino también con la presentación de proyectos tendientes a proteger el sub régimen industrial, la Soberanía de Malvinas y el sosteniente de los puestos de trabajo.

Martin Pérez resaltó que a diferencia de los demás espacios políticos, “el Frente nuestro lleva encabezando un candidato que es peronista”. En este sentido destacó que, “compartimos la mirada que tiene el Peronismo respecto a la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, indicando que, “son banderas que nosotros levantamos permanentemente”.

Consultado sobre la campaña, aclaró que, “vamos a darle continuidad a los que venimos trabajando, planteando una oposición muy firme a las políticas de ajuste del gobierno nacional”.

Explicó que es necesario que la oposición consiga más bancas en el Congreso, para poder ponerle un freno a las políticas de Mauricio Macri “que lastiman a nuestra provincia”. “Si no se logra una mayoría en el Congreso para ponerle un freno a la política de ajuste de Mauricio Macri, va a ser muy difícil que Tierra del Fuego salga adelante”, adelantó.

El Parlamentario nacional explicó que la diferencia con los demás candidatos, “es que nosotros, llevamos un año y medio de trabajo muy firme en el Congreso en defensa de la fueguinos y hemos tenido propuestas presentadas en consecuencia”.

“Una Provincia no se desarrolla en un País que no crece, una provincia no genera empleos en un País que destruye puestos de trabajo y no se industrializa en un País que destruye sus Pymes”, subrayó.

Además dijo, “no podemos permitir más que el Estado le quite los medicamentos a los viejos o le quite las pensiones a las personas con discapacidad. En eso vamos a tener la firmeza y la coherencia de siempre”.

Pérez advirtió que, “el problema es Macri, que ve a Tierra del Fuego como un costo” y adelantó que luego de octubre, habrá nuevas medidas de ajuste que incluye la flexibilización laboral.

“Vamos a seguir siendo los que defiendan a los fueguinos en el Congreso, los que pongamos la voz a las cosas que muchos callan”, aseguró.

Por ultimo indicó que, “es importante que los fueguinos acompañen a Diputados que no van a entregar sus convicciones por alguna obra pública” y advirtió que, “los fueguinos pueden tener la certeza que nunca votaré una flexibilización laboral”.