El Intendente homenajeó a jubilados municipales

El intendente Gustavo Melella, junto a miembros del gabinete municipal y Concejales de la ciudad, encabezó el tradicional de jubilados de la administración pública municipal, en el período 2016 y 2017, ceremonia que tuvo lugar esta mañana en las instalaciones del Museo “Virginia Choquintel”. Evento realizado en el marco de los 96 años de Río Grande.

En este sentido, el intendente de la ciudad, profesor Gustavo Melella indicó que “es una alegría poder celebrar y agasajar a aquellos servidores públicos que han dedicado mucho tiempo y gran parte de su vida en bien de sus vecinos”.

El Jefe Comunal destacó que “muchas veces las personas no tienen en cuenta el sacrifico y dedicación que estos trabajadores han hecho. A veces la imagen que está instalada del empleado público es la de vago y esto no es así, el empleado público trabaja y trabaja mucho. Es cierto que puede haber alguno que otro que no hace las cosas como debe, pero son los menos. Los trabajadores municipales trabajan a deshora para mejorar la calidad de vida del vecino y esto muchas personas no lo saben, entonces hay que reconocerlo”, remarcó.

“El hecho de salir a destapar una cañería, salir a pintar un espacio público o cualquier otro tipo de tarea como socorrer a un vecino, o llevar una ayuda social, todas son dignas de destacar”, señaló el Mandatario Comunal.

Melella remarcó que estamos “muy emocionados todos, ustedes y nosotros, que hemos desandado un largo camino juntos, les deseamos que disfruten junto a sus familias en esta etapa de sus vidas que comienza ahora al acogerse a la jubilación, seguramente seguiremos desde distintos ámbitos encontrándonos pero sepan siempre que estaremos agradecidos de todos ustedes que trabajaron para que nuestro municipio sea la institución con mejor imagen en la comunidad”.

Tras estas palabras, el intendente Melella, junto a los concejales Raúl Von Der Thusen y Laura Colazo, y los titulares de las áreas municipales entregaron a cada uno de los 49 flamantes jubilados municipales un presente especialmente preparado para la fecha.