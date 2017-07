Funcionario de Macri llamó a entregar Malvinas y Tierra del Fuego: piden declararlo “persona no grata”

En las últimas horas, uno de los representantes del Observatorio Malvinas, Mariano Plecity, solicitó a través del organismo que el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, se retracte de sus dichos respecto a la soberanía de nuestra provincia.

Es que el ahora funcionario de Mauricio Macri había llamado, mediante las redes sociales, a entregar Tierra del Fuego y las Malvinas (dijo Falklands) a Inglaterra.

La declaración se remonta al 2012, cuando aún no era funcionario. Sin embargo, para agravar aún más la expresión, la misma se dio en el marco del aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas: 2 de Abril.

“El Gobierno no tendría que haber permitido que esta persona que piensa así sobre nuestra soberanía ejerciera un cargo público, indicó Plecity en diálogo con Radio Fueguina, quien confirmó que, a través del Observatorio Malvinas, pedirá que el vicepresidente del BCRA se retracte de sus dichos; en caso de no hacerlo, solicitará que sea declarado “persona no grata”.

Los polémicos tweets de Lucas Llach