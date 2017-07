Concejales recibieron a vecinos del barrio Arraigo Sur

En la sala de Comisiones la concejal Laura Colazo, junto a los ediles Raúl von der Thusen y María Eugenia Duré, recibieron a vecinos del barrio Arraigo Sur, quienes reclamaron el faltante de agua en dicho sector de la ciudad.

Tras el encuentro, la concejal Laura Colazo señaló como “grave este corte del agua a más de 500 familias que se encuentran conectadas a la red hace más de veinte días, el día sábado estuve en el barrio reunida con más de 30 familias, donde estuvieron contándome de la situación por la cual están pasando, y una vez anoticiada de este tema, en el día de ayer presenté una nota al intendente, y hoy le presenté el tema a los concejales para que vieran la urgencia de esta situación que pone en riesgo la salud de los más chicos, y de los adultos mayores”.

Asimismo mantuvo que “debemos ponernos en lugar de estas familias que hace más de veinte días que no están conectadas a la red de agua, que no pueden realizar las tareas diarias de una casa, de forma de poder vivir dignamente, con lo cual esto es muy preocupante, y esperamos que se solucione rápidamente”.

También la edil remarcó que “me extraña que desde el Municipio se deje pasar tanto tiempo en buscar una solución, teniendo en cuenta que es una situación muy grave porque se encuentra en riesgo la vida de más de 500 familias”.

En tanto el Presidente del barrio Juan Domínguez señaló que “esta problemática del agua potable que tenemos los vecinos la venimos padeciendo desde hace veinte días, donde muchos vecinos se están viendo afectados muy afectado en su cotidianeidad por este faltante, y sus hogares no están siendo provistos por este recurso tan indispensable”.

Además el vecino mantuvo que “actualmente en el barrio están viviendo más de 500 familias, hemos solicitado asistencia por medio del camión municipal que abastece con agua, pero lamentablemente nuestro barrio al tener red nos estamos viendo imposibilitados de que llegue el suministro a todas las familias, dado que no todas las casas están preparadas para recibir el agua, y esto les está provocando un trastorno general a nuestras familias”.

Finalmente manifestó que las familias que no “pueden recibir el agua significa que tienen que trasladarse a otros puntos de la ciudad a buscar agua con bidones, tachos, etc., para el consumo, mientras me pregunto qué hacemos con la higiene”.