Blanco celebró la exención del pago de IVA a las petroleras de Tierra del Fuego

El Legislador de la Unión Cívica Radical – Cambiemos, Pablo Blanco, destacó la actitud del Gobierno Nacional que publicó el decreto a través del cual se repara un grave error del Gobierno anterior y que le permitirá a las empresas de hidrocarburos radicadas en la Provincia no tener que pagar el IVA a la vez que aseguró que “Nación reconoció, lo que el radicalismo rechazo en el 2012”.

En este sentido, Blanco destacó la actitud del Gobierno Nacional a la hora de analizar esta situación, reconocer el error y brindar una solución concreta que seguramente se podrá ver reflejada en los costos de los hidrocarburos en la provincia y destacó que “esta acción que hoy celebran todos, fue rechazada por el Bloque de la UCR hace algunos años, pero lamentablemente en aquel entonces no fuimos escuchados”.

Blanco recordó que “el decreto de la ex presidenta Cristina Kirchner salió puso, en una situación de vulnerabilidad, a la provincia de Tierra del Fuego y las provincias productoras y dueñas de sus recursos naturales ya atentaba contra sus autonomías sobre los recursos” remarcando que nosotros rechazamos y criticamos la pasividad con la que se tomó la medida. Hoy nos damos cuenta que estábamos en el camino correcto al rechazar la situación”.

A la vez que sostuvo que “hoy a más de cinco años de aquel momento, y con una sabia decisión del Gobierno nacional, se retrotrae aquel decreto y se vuelve a la misma situación previa al mes de agosto de 2012” asegurando que “vamos a ver como es la reglamentación final y como este beneficio vuelve a los vecinos de la Provincia” sentenció el Legislador de la UCR, Pablo Blanco.