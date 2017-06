Nueva reunión entre concejales y miembros del Tribunal de Cuentas

Este miércoles se llevó a cabo un nuevo encuentro del Concejo Deliberante con integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal en el marco de la necesidad de adecuar la normativa vigente a los efectos de dotar al organismo de control de las herramientas legales necesarias para llevar adelante un mayor control en la gestión de los organismos municipales.

La reunión fue presidida por el concejal Raúl von der Thusen y participaron los concejales Paulino Rossi y Alejandro Nogar en tanto que en representación del Tribunal de Cuentas asistieron el Presidente del Organismo, Leonardo Gómez y la vocal Daniela Salinas acompañados por personal técnico de la institución.

Las partes dieron lectura a la normativa vigente y opinaron sobre las modificaciones a instrumentar en las mismas con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo de ese organismo de control en lo que constituye un encuentro más de los restantes que se llevarán a cabo entre las partes en el transcurso de los próximos días.

El concejal Raúl von der Thusen a modo de conclusión explicó que se las partes “hemos estado trabajando en la modificación de la Ordenanza 2493 y con un proyecto que también nos ha presentado el Tribunal de Cuentas”, von der Thusen explicó que “se ha establecido un cronograma de reuniones que fue acordado previamente con el Presidente del Tribunal de Cuentas y hoy realizamos la tercera reunión y mañana vamos a hacer una reunión técnica”.

En tal sentido explicó que este jueves “nos vamos a reunir con todos los asesores técnicos de todos los concejales y los técnicos del Tribunal de Cuentas” dado que “la idea es avanzar en todos los artículos de esta Ordenanza que tiene que ver con la organización y funcionamiento” del órgano de control municipal para luego “en la Comisión de los miércoles haremos una exposición a los Concejales sobre los avances que tengamos porque son los Concejales los que vamos a tomar la decisión final para votar esta modificación”.

Von der Thusen expresó satisfacción tras la reunión porque “se está empezando a hablar de este tema que tiene que ver con la transparencia que tenemos que tener todos los funcionarios de cara a la sociedad” entendiendo que “es un tema que se venía hablando de la necesidad de tratar y no se trataba” por lo cual “hemos tomado esta iniciativa para empezar a trabajar en esto”.

Y reiteró su deseo de “no me gustaría concluir mi gestión en el Concejo sin haberle podido brindar las herramientas que necesita el Tribunal de Cuentas para que pueda hacer su trabajo”, ya que a su entender “ya lleva diez años funcionando y el trabajo realizado no fue el esperado” pero a su entender “tiene que ver con esto que es la forma de organizarse y funcionar internamente” por lo cual se comprometió a “trabajar intensamente en estas herramientas que necesita el Tribunal”.

En tal sentido von der Thusen se mostró optimista en cuanto a los resultados del trabajo que está llevando adelante y anticipó que en la reunión de mañana se va a analizar “de qué forma se remiten los expedientes que son requeridos por el Tribunal de Cuentas y cuál es la sanción que corresponde y si no hay una sanción, como parece que ocurre, trataremos de definir algún tipo de sanción” además se va a analizar “la prescripción que hoy es de un año, es decir que si un funcionario no responde al Tribunal en un año y se escuda en prórrogas, y prórrogas, al concluir el año queda prescripto el pedido y no se vuelve a tratar el tema y para mi deberíamos poner al menos tres años como prescripción”, además “no está muy claro el procedimiento para aplicar una sanción y acá hay que respetar algunos principios constitucionales como es el debido proceso que incluye el Derecho a defensa que es una discusión de técnica legislativa y Constitucional que también la vamos a dar”.