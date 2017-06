Grave denuncia de la empresa Magui Mar contra Vuoto y Fabiana Ríos

El titular de la Cooperativa Magui Mar, de Ushuaia, realizó en las últimas horas duras declaraciones contra el actual jefe comunal de Ushuaia, Walter Vuoto, y la ex gobernadora Fabiana Ríos.

Oscar García, apoderado de la firma encargada de custodiar los espacios públicos de la capital provincial durante la totalidad del mandato de Federico Sciurano al frente de la ciudad, denunció que Walter Vuoto pidió “un vuelto” a la cooperativa mientras ocupaba una banca en el Concejo Deliberante.

“El intendente dice que durante su gestión como concejal fue crítico de Magui Mar pero la realidad muestra que aprobó dos veces mayores costos para la cooperativa. Incluso en su momento pidió un vuelto por eso“, disparó García.

El entredicho entre las partes volvió a ponerse sobre la mesa luego de que el Intendente de Ushauia se refiriera, en un medio radial, a la deuda que mantiene el Ejecutivo con la cooperativa por los servicios prestados en la pasada gestión.

Usurpaciones alentadas por el Gobierno

Por si fuera poco, también desde la Cooperativa Magui Mar dispararon munición gruesa contra la pasada gestion, a cargo de Fabiana Ríos, y acusaron a la propia ex mandataria de alentar usurpaciones en los barrios altos de Ushuaia, terrenos que la cooperativa debía cuidar.

La práctica, indicó García, persiste: “La muestra está desde que no controla más Magui Mar, la usurpación creció y los terrenos que nosotros habíamos recuperado fueron nuevamente ocupados. De no haber estado Magui Mar, hoy el bosque que rodea a la ciudad no existiría directamente”.