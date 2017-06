El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablo Blanco pasó por los estudios de Radio Fueguina y analizó los comicios legislativos que se vienen, el rol del presidente del partido, Federico Sciurano, y la votación mediante la cual el centenario espacio político decidió mantenerse dentro de las filas del partidarias de Mauricio Macri: Cambiemos.

El parlamentario radical no dudó a la hora de criticar las últimas declaraciones del ex intendente de Ushuaia y titular de la UCR en Tierra del Fuego, Federico Sciurano, quien descontento por los resultados de la última votación interna, adelantó que podría participar de los próximos comicios dentro de otro frente electoral.

“A alguno le servirá de salvoconducto irse a otro partido político”, disparó Blanco, quien además dejó en claro que no es posible lograr un acuerdo entre la UCR y el MPF, como querría Sciurano y como ocurrió con UNIR TDF en 2015, porque la Unión Cívica Radical ratificó ser parte de Cambiemos en la última convención, revalidando lo votado en Gualeguaychú y La Plata.

En la misma línea, el Legislador instó al Presidente de la UCR a pedir una “licencia” dentro del partido “por una cuestión ética”, y despotricó contra la cantidad de afiliados que han saltado, en el último tiempo, a otros espacios políticos.

Cambiemos en Tierra del Fuego

Por otro lado, el legislador Pablo Blanco analizó la aceptación que tiene el presidente Mauricio Macri y Cambiemos en general en la provincia y afirmó que “la sociedad está cambiando, no quiere volver para atrás”, y admitió: “A mí no me pesa ser de Cambiemos”.

Respecto a las decenas de críticas que reciben, a nivel local y nacional, las políticas del Gobierno nacional, el parlamentario aseguró que existe “una campaña y una dedicación para machacar constantemente” todo lo que realiza el máximo mandatario nacional.