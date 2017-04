Confirman el procesamiento de ex funcionarios por peculado

La Sala Penal de Apelaciones de Tierra del Fuego confirmó el procesamiento de cinco ex funcionarios y procesó a otros dos que habían obtenido el sobreseimiento en la causa que investiga el pago fraudulento de unos $6 millones de pesos por servicios que jamás se prestaron.

La denuncia fue radicada en 2013 por el personal del Ministerio de Economía de la entonces gobernadora Fabiana Ríos, encabezados por el entonces titular de dicha cartera, Osvaldo Monti.

En la presentación, la comisión concluyó que los ex funcionarios hoy procesados habían inflado aproximadamente 100 facturas, pagando por servicios que finalmente no se prestaron por un monto cercano a los $10 millones. Luego, la jueza Barrionuevo bajaría esta cifra a $6 millones.

Los funcionarios procesados

Se confirmaron los procesos contra Andrea Fabiana Page y Marcelo Luis Rolfo, ex funcionarios del gobierno de Jorge Colazo; el auditor del Tribunal de Cuentas Rafael Aníbal Choren; el ex contador general Alfredo Raúl Iglesias y el ex ministro de Economía Héctor Horacio Sosa (ambos de la gestión Cóccaro).

Asimismo, se revocaron los sobreseimientos de los colacistas Gabriel Armando Allegro y Juan Manuel Romano, quienes se desempeñaban como secretario de Hacienda y ministro de Economía en la gestión Colazo, respectivamente.

Con información de: El Diario del Fin del Mundo