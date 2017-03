“Gustavo Melella ha procurado siempre el diálogo para dirimir las diferencias, poniendo al bien común por encima de todo. Lo hizo durante la primera gestión y desde el inicio de esta segunda. Pero de la otra parte vemos que hay un mensaje para los medios y otro el que se ve reflejado diariamente con hechos concretos”, dijo el funcionario.

“Nos llama mucho la atención que la señora Gobernadora hable de ataques a través de las redes sociales cuando su gestión está haciendo un uso del canal estatal jamás visto en la historia de Tierra del Fuego. No solo existe un sistemático ataque diario hacia la figura de Gustavo Melella y del Municipio en su conjunto, sino también que se ha proscripto al Intendente de la ciudad y de cualquier información que provenga del Municipio. Esto es notorio y hasta los empleados del mismo canal nos han puesto sobre aviso. Entonces, quién está atacando a quién?”, se preguntó.

“Nuestra gestión no hace ataques. Tampoco se inmiscuye en temas que no le competen jurisdiccionalmente, porque sabemos que es tiempo en que los vecinos nos quieren trabajando para solucionar sus problemas, no generando más discordia. Eso es la vieja política de la destrucción”, entendió.

“Nuestra gestión tampoco entorpece la relación con el Gobierno nacional, porque sabemos la necesidad de mantener el diálogo político e institucional en beneficio de la provincia. Los funcionarios provinciales pueden decir lo mismo…?”, insistió.

“Coincidimos con la señora Gobernadora que se necesita madurez de la clase política. La situación provincial lo amerita más que nunca. Pero me pregunto si esa madurez también se la solicita a sus funcionarios que han demostrado que es más importante atacar al intendente Melella, o a quienes piensan distinto, que cumplir con la función que se les ha encomendado”, criticó Runin.

Finalmente aseguró que “si la señora Gobernadora llama al diálogo seremos los primeros en responder, pero queremos un diálogo sincero, que esté despojado de intereses o acusaciones innecesarias, que sea concreto y para acordar soluciones, que no quede sólo en el discurso para los medios”.

“Los fueguinos necesitan que sus representantes y funcionarios actúen con comprensión mirando al futuro, no que promuevan diariamente el conflicto, por el conflicto mismo, instalando o promoviendo discusiones estériles, sin sentido, buscando a través de los medios y las redes ocultar los verdaderos problemas que nos aquejan como sociedad. Para trabajar en soluciones allí estaremos, porque es lo que siempre ha promovido Gustavo Melella”.