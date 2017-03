Pérez expuso ante la Comisión de Salud la situación de jubilados del PAMI

Durante su intervención en la reunión de comisión de Acción Social y Salud, el Diputado fueguino detalló que “durante el 2016 los afiliados del PAMI tuvieron que padecer múltiples deficiencias en la cobertura médica, de las que aún no han encontrado solución”. Entre ellas se destacan “las demoras sensibles en la entrega de prótesis, medicamentos por vía de excepción y provisión de insumos oncológicos; sumado a cambios reiterados en derivaciones, utilización del servicio de hemodinamia solo en caso de urgencias y renuncia de médicos de cabecera, entre otras situaciones de extrema gravedad”, sostuvo el Diputado.

Según Martín Perez “los jubilados de PAMI en Tierra del Fuego han entrado en un estado de desprotección absoluta a partir del diez de diciembre de 2015”. Él explicó que “existe un plan sistemático de deterioro de la obra social PAMI” y reafirmó la presentación de un pedido de informes sobre el asunto.

Respecto a la realidad de los sanatorios afirmó que “han tenido que suspender eventualmente la atención a los afiliados y, en algunos casos, han comenzado a cobrar adicionales en virtud de la falta de pago por parte de la obra social”. Sumado a esto argumentó que “en una provincia tan pequeña y alejada como Tierra del Fuego, que depende del traslado aéreo, no contar las principales clínicas es de una enorme gravedad”, y agregó “estamos hablando de unos 6000 jubilados que dejan de obtener la atención necesaria para algo tan básico como es la salud”.

En relación al gobierno nacional, el diputado Perez aclaró que “es una vergüenza que el presidente Mauricio Macri no sepa cuánto cobra un jubilado”. Además comentó que “es alarmante que – el ahora ex director de PAMI, Carlos Regazzoni – haya sido despedido por no llevar adelante un ajuste de mil millones de pesos adicionales en el presupuesto”.

Acerca del proyecto de ley de su autoría (presentado durante el año 2016) para garantizar la gratuidad de medicamentos a adultos mayores que cobraban el haber mínimo, el Diputado lamentó “no haber logrado el acompañamiento de los bloques de la oposición” y agregó que “con esa herramienta legislativa se hubiese podido frenar el ajuste que se hizo con respecto a la entrega de medicamentos”. En igual sentido explicó que se insistirá nuevamente con el tratamiento proyecto en este año parlamentario.

“Los jubilados de nuestra provincia, que están padeciendo esta situación de una gravedad inusitada, necesitan una urgente respuesta ”, finalizó el Diputado Martin Perez.