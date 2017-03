Crisis en Tierra del Fuego: “Hay niños en Río Grande que no tienen para comer”

La flamante titular de la Secretaría de Promoción Social del Municipio, Analía Cubino Paz, visitó esta mañana los estudios de Radio Fueguina y se refirió a la crisis que azota a la provincia de Tierra del Fuego y que ya se traduce en números: en la actualidad, más de 2 niños y adultos son asistidas hoy con módulos alimentarios por la Municipalidad de Río Grande.

Además, otras 200 familias reciben cada mes un subsidio para poder afrontar el pago del alquiler y evitar así desalojos compulsivos que las dejen en situación de calle. Es que “en algunos casos, la familia entera ha dejado de trabajar de un día para el otro”, explicó Paz Cubino.

Sin embargo, la situación es incluso más preocupante: “Hay niños en Río Grande que no tienen para comer, ni tienen zapatillas para ir a la escuela”. El panorama, además, no es el mejor a futuro, según la funcionaria: “Esto no tiene pinta de que vaya a mejorar”.