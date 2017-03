ATE calificó de “reunión light” la nueva mesa paritaria con Gobierno

Este jueves se realizó la segunda reunión de la mesa paritaria y el representante de ATE en esta discusión, Felipe Concha, la calificó de “una reunión light”, puesto que esperaban que el Gobierno acerque una propuesta concreta. “Va un poco lerdo”, graficó y aseguró que “quedó claro el planteamiento de ATE y los demás gremios que estaban en esa reunión, en el sentido de que la semana que viene el Gobierno tiene que traer una propuesta para que nosotros podamos informar a los trabajadores y si bien consideramos que está lenta la respuesta nosotros nos mantenemos firmes porque ya queremos cerrar esta recomposición salarial”.

El dirigente gremial describió que la situación salarial “castigó mucho a los trabajadores y no podemos estar esperando a que traigan una propuesta después de diez días, creo que los paritarios deben tener una actitud más firme cuando vengan a discutir el salario de los trabajadores”, cuestionó.

Reveló que el Gobierno propuso un aumento del 60 % de aumento en las guardias “pero eso no es lo que planteamos desde ATE porque como primera pauta está el aumento salarial, si bien las guardias son importantes, pero van en segundo plano porque las guardias no son para todos los empleados de Salud, solamente para los compañeros que hacen estas guardias. Lo que tendrían que haber hecho es traer una propuesta salarial ya que hace 11 meses que los trabajadores vienen padeciendo la pérdida del poder adquisitivo”, contrastó.

Consultado sobre los números concretos que se propone desde ATE, Concha reveló que piden alrededor de un 48 % de aumento habida cuenta de que “nosotros, en la nota que le enviamos a la Gobernadora hemos hablado desde el año pasado de que el Gobierno nacional dio un aumento del 31 % y de ahí hay un piso del 18 %, lo que sumaría casi un 48 por ciento de aumento y nosotros en el 2016 hemos tenido un 9 por ciento de aumento, muy bajo, por lo que necesitamos que el Gobierno de un aumento importante para los compañeros. No queremos poner montos, sino decirle al Gobierno que la inflación muy alta hizo estragos en el poder adquisitivo de los trabajadores”.

En ese sentido, Concha aseguró que el gremio se compromete a buscar con el gobierno la mejor disposición “para mejorar el salario de los compañeros que menos ganan que son el escalafón seco y el escalafón húmedo en este caso”.

Aseguró sin embargo que “no nos vamos a sentar más con el Gobierno sino trae una propuesta; dijeron que están elaborando una propuesta para acercarla a los gremios la semana que viene y seguramente nosotros como cada gremio convocará a sus afiliados sobre las negociaciones que se vienen desarrollando en este caso”.

Pauta salarial municipal

Por otra parte Felipe Concha reveló que se mantuvo una reunión con el Ejecutivo municipal, “donde nos ofrecieron un aumento del 18 % escalonado en cuatro veces y por supuesto que rechazamos de plano esto y pasamos a una nueva reunión la semana que viene con el Ejecutivo donde ATE va a llevar una propuesta. Nosotros ya le pedimos que mejoren su oferta porque no vamos a aceptar de ninguna manera un aumento del 18 % anual; creo que es descabellado, creo que es muy poco, máxime que no podemos hablar de una pauta anual cuando no sabemos qué va a pasar el mes que viene con la inflación, todos los días se remarcan los precios, aumentan los alquileres y los municipales son los que menos ganan”. Entendió que el planteo no debe ser anual, sino semestral debido a la inflación.