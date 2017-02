Pablo Blanco: “Vamos a presentar una reforma a la ley de partidos políticos y electoral”

El Legislador Pablo Blanco en diálogo con Radio Fueguina habló sobre la actividad parlamentaria para el 2017, señalando que presentará proyectos para la reforma de la ley partidos políticos y la ley electoral de la provincia e insistirá con el voto electrónico.

Blando al respecto destacó que “Vamos a presentar para el marzo una reforma profunda de la Ley de Partidos políticos y pretendemos discutir una reforma al tema Electoral en la provincia” y agregó “ya hemos presentado e asistiremos en el voto electrónica en Tierra el Fuego”.

Partidos políticos

Sobre la cantidad de partidos políticos en Tierra del Fuego, Blanco sostuvo que “No puede ser que en la provincia existan casi 50 partidos políticos, pero no son los casi 50 que están funcionando como tal, como se estipula en la Constitución Nacional, muchos son marcas o herramientas electorales y no partidos políticos”.

“No puede ser que 60 días antes de cada elección con 400 avales forme un partido político”, puntualizó.

UCR-Cambiemos

El legislador radical también habló de si la UCR debe estar dentro del espacio político de Cambiemos, manifestando que “A mí no me cabe ninguna duda que la UCR debe estar dentro de Cambiemos, digo yo que todos los que compartamos el espacio tengamos un compromiso firme en temas esenciales para la provincia como lo es el tema industrial”.

Situación de la Industria

En relación a la situación de la industria fueguina a raíz de la quita de aranceles a la importación de las notebook y de que podría alanzar a los celulares, Pablo Blanco hizo hincapié en los lobbies , mencionando que “No hay que comprar muchas campañas interesadas en principio de sectores importadores, políticos que vienen batiendo el parche”

Asimismo sentenció que “En Tierra del Fuego hubo una terrible campaña, con legitimas preocupaciones, pero de meros fuegos artificiales del sector importador, porque ya hubo declaraciones del Ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera que negó rotundamente la quita de aranceles a celulares”

“Yo confío que el resto de la industria electrónica no será tocada”, definió Pablo Blanco y agregó “A mí me preocupa y me ocupa la industria fueguina, no me preocupa para buscar réditos electorales”.

Municipalización de la Margen Sur

Sobre la polémica instalada sobre la municipalización de la Margen Sur, el legislador radical mencionó que “No es la primera vez que se hable de la municipalización, fue funcionario del Municipio y he recibido la inquietud de los vecinos, para mi es una locura, no comparto que sea un Municipio independiente de la ciudad de Río Grande

“Si en el caso que vaya un proyecto a la Legislatura voy a tener la misma postura,”, sentenció.