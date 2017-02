4 años de prisión al ex jefe del FMI Rodrigo Rato

Rodrigo Rato, una de las personalidades más influyentes de laEspaña contemporánea, estrella rutilante del Partido Popular, ha sido condenado hoy a cuatro años y seis meses de cárcel. Se estima que el fiscal pedirá su ingreso en prisión lo que se convertirá en uno de los más importantes acontecimientos para un país asfixiado por la corrupción.

Rato tiene numerosos procesos por corrupción y delitos contra la Hacienda Pública, que hace pocos días publicó un informe de 840 páginas, que revelan una conducta delincuencial cuando era político, vicepresidente del gobierno, director gerente del Fondo Monetario Internacional, presidente de Bankia, gran empresario, economista y otros altos cargos internacionales y en España.

El proceso en que se condenó a Rodrigo Rato compromete a 65 acusados por las llamadas tarjetas Black (negras, opacas) que utilizaban ilegalmente. La justicia los condena por apropiación indebida entre los años 2012 y 2013.

En el banquillo, la crema de ex presidentes, ex consejeros y ex directivos, personajes notorios, del empresariado, la banca y hasta un ex jefe prestigioso de la Casa Real. Las trasgresiones alcanzan a miembros de los principales partidos de la derecha a la izquierda y sindicatos.

Los reproches penales oscilan entre los 3 meses y los 6 años de prisión. La sentencia más dura condena a un famoso, que se sienta en varios banquillos de acusados, Miguel Blesa, amigo personal de José María Aznar quien lo hizo designar presidente de Caja Madrid, un banco con el mayor número de clientes en España. Blesa y Rato deberán ahora, en forma solidaria, responder por todas las cantidades dispuestas por los acusados, 12 millones de euros.

Caja Madrid se transformó, después de su desplome, en Bankia relanzada después de una desastrosa y fraudulenta salida a Bolsa. La imagen para promover a Bankia fue su nuevo presidente Rodrigo Rato, quien se hizo famoso tañendo frenéticamente una campaña, convocando a los clientes a renovarle su confianza, era casi un héroe de la derecha. Todo terminó en un desastre y ahora se lo juzga a Rato y a otros por la hecatombe fraudulenta.

Los condenados, especialmente Blesa, Rato y otros grandes cómplices eligieron aumentar sus ingresos mediante una maniobra que se disolvía en la contabilidad para que no hubiera rastros.

Los consejeros de Caja Madrid, que pertenecían a distintas instituciones, acordaron aumentar sus retribuciones sin dejar pistas, mediante una tarjeta que completaba las generosas dietas que recibían con fidelidad a las autoridades de la Caja.

Se trataba de tarjetas VISA, las más difundidas, cuyos movimientos terminaban escondidos en un maraña de contabilidad falluta. Los gastos de representación de los usuarios más entusiastas superaron en algunos años los 400.000 euros, otros no eran tan dispendiosos y hasta hubo algunos héroes, pocos, que rechazaron por ilegal la tarjeta Black o jamás lo usaron.

Los testimonios de estas personas honestas, un grupo pequeño, ante la justicia causaron sensación. “Yo les dije que esto no se podía hacer, que era ilegal”, decía uno de ellos. Después identificaba a quienes, inútilmente, había realizado la denuncia.

Los listados con las escandalosas operaciones fueron obtenidos por los investigadores, trasladados a la justicia y publicados profusamente por los medios de comunicación que repetían la cuantía de los gastos con las fotos, Rato uno de ellos, de los beneficiarios que se creían impunes. Además, mediante un número clave podían retirar dinero en efectivo. Una festichola.

Los gastos de representación aumentaban sugestivamente los fines de semana y en período de vacaciones. Incluían “masajes filipinos”, ropa, viajes, toda clase de golosinas, flores, comunicaciones, peajes, compras de objetos religiosos, otros no tanto en lugares especiales, algunas casas de “servicios”, y cualquier dispendio de los que alegran “la vidorria”. Las familias de los usuarios estaban bien atendidas y felices. Pero, todos creían que los blindaba el amplio e infalible manto de la impunidad del poder. Ahora la sentencia los ha despertado.

La trama estaba dirigida por Miguel Blesa y, después por Rodrigo Rato, conducida por el Director General de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, duramente castigado por el Tribunal.

Cuando Rato se hizo cargo de Bankia, sucesora de Caja Madrid, mantuvo el sistema fraudulento.