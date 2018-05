Tinelli salió a hacer campaña  en Jujuy y  le respondieron duramernte

La periodista Rosario Agostini, de una FM local de Jujuy, se enfureció al escuchar al conductor Marcelo Tinelli hablar sobre la falta de agua en escuelas rurales de su provincia.

Lo destrozó al aire. “Yo no te vi preocuparte durante el gobierno peronista”

Tinelli dijo que estaba preocupado porque alumnos de una escuelita rural de Rinconadillas no tenían agua caliente y también dijo que en Jujuy la gente no tenía cloacas.

“Sólo una reflexión para escribir y que sirva como disparador para escuchar la editorial en la que le respondo al nuevo Tinelli nacional y popular: ¿Sabrá Marcelo Hugo, el bailarín de zapatos de tacones que en la provincia de Buenos Aires el 52% de la población no cuenta con cloacas? ¿Y que Buenos Aires fue gobernada por el peronismo tanto como Jujuy hasta el año 2015?”, señala en la editorial. El mensaje se publicó en Jujuy On line Noticias.

Qué dijo Marcelo

“En la Capital vivimos en un microclima absoluto. A medida que te alejás, las necesidades básicas son cada vez mayores… cosas de las que acá ni te enterás. Estuve en escuelas rurales de Jujuy y en algunas los chicos no tenían ni agua para bañarse”, dijo al pasar Tinelli durante la entrevista que le dio a Luis Novaresio.

“Te callaste con Cristina y Néstor”

Agostini, periodista de la FM local jujeña Trentina 87.7, le dedicó un duro editorial de 10 minutos al conductor de Showmatch, en el que lo acusó de “haber callado” cuando Néstor y Cristina Kirchner eran gobierno y Milagro Sala mantenía poder en la provincia.

“Acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo. Cuando estaba (Raúl) Alfonsín, cuando estaba (Carlos) Menem, (Fernando) de la Rúa, Néstor, tu amigo. ¿Menem también era tu amigo, no?”, comenzó Agostini.

“Después vino Cristina, amiga tuya. El peronismo gobernó hasta 2015. Yo sé que viniste a Purmamarca a descansar (Tinelli viajó la semana pasada a Jujuy con su familia), pero no te vi preocuparte antes por la cantidad de escuelas que había que no tenían ni agua. No digo agua caliente, digo agua. Esas obras se hicieron ahora”, continuó la periodista.

“Me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas. Mi amor, estás en Rinconadillas. ¿Sabés a qué altura está? Explicame cómo hacés una obra de cloacas en Rinconadillas sin complicar las napas que después les dan agua a los pastores que viven en los cerros. ¿Cuántos habitantes tendrá La Matanza? Porque en La Matanza no hay cloacas. Pero no te quejaste de La Matanza, te viniste a quejar de Rinconadillas…”, agregó.

Agostini siguió vinculando al conductor a dirigentes del PJ: “No te vi quejarte cuando la plata la mandaban Néstor y Cristina para que Milagro utilice de manera servil y esclava a miles de personas que no tenían otra opción, a las que no les hacían los aportes y con su piel se hacían pocas casas y el resto no está. No te vi defendernos cuando éramos víctimas de la opresión”.

Contra Milagro

“El país miraba para otro lado porque gente como vos, que tenía 30 puntos de rating, cortaba minifaldas y no miraba lo que pasaba en el país profundo. Me hubiera gustado que vinieras a conocer cómo le pegaban a la gente que no quería responder a los mandos de Cristina y de Milagro Sala, pero no estabas. Vos bailabas de taco alto haciendo tu show y ganando plata. Me tiene re cansada la hipocresía”, disparó la periodista.

“Socio de Cristóbal”

Por último, Agostini mencionó los vínculos de Tinelli con Cristóbal López, al decir que fue su “exitoso socio en los tiempos donde el país recibía viento de cola y crecía al 9 por ciento anual”: “Mientras tanto, en esta provincia no sólo no tenía agua caliente la escuela de Rinconadilla sino que no tenían agua lugares como El Talar y Vinalito. Y tampoco tenía cloacas La Matanza”.

El lunes, en una entrevista con Novaresio, Tinelli coqueteó con la posibilidad de ser a futuro candidato. “Si algún día se da, no descarto ingresar en la política”, dijo.

(diario La Voz)