Emilio Disi, queridísimo actor cómico, murió a los 75 años. En octubre le habían diagnosticado cáncer de pulmón después de un control por molestias diversas y atravesó dos internaciones. Se había decidido a luchar contra la enfermedad, pero su salud se deterioró en los últimos días. Estaba internado en el Instituto Fleming del barrio porteño de Belgrano por fuertes dolores. Murió acompañado por su familia, su mujer desde hace más de tres décadas, Elvira y amigos.

Dueño de algunos de los títulos más desopilantes del archivo fílmico argentino (Bañeros, Brigada explosiva, Los extermineitors, por ejemplo) Disi habló desde el primer momento con brutal franqueza sobre su diagnóstico y se bajó de la temporada teatral de este verano para priorizar su salud. En una de sus últimas notas contó que había bajado 15 kilos ya que no podía tolerar los alimentos por el tratamiento tan agresivo. “Te ponés la comida en la boca y le sentís gusto a medicamento”, dijo.

Según trascendió, algunos de los afectos más cercanos del actor se acercaron ayer a la noche para una última despedida, como Pedro Alfonso y Freddy Villareal, con quien Disi compartió sus últimas temporadas en Carlos Paz y había entablado una gran relación. Otro de sus grandes amigos era el productor teatral Carlos Rottemberg, quien anunció la triste noticia del fallecimiento en las redes sociales.

Disi nació en el barrio porteño de San Cristóbal el 2 de enero de 1943 y su verdadero apellido era “Parada”. Su hermano, de hecho, era el legendario Pepe Parada. El actor contó en alguna oportunidad que al iniciar su carrera se había cambiado el apellido para encontrar un camino propio y optó por “Disi”, uno que encontró en la guía de teléfonos. Su gran debilidad: el cigarrillo, que junto con el estrés, resultó en un combo fatal de deterioro.

A pesar de la dureza del diagnóstico, Disi estaba confiado en salir adelante. Jorge Rial reveló hoy en Intrusos que hace algunas semanas el actor había querido contactarlo para proponerle un negocio. E incluso después de someterse al primer tratamiento, en noviembre, filmó una película, su última, titulada ¿Qué puede pasar? con Luciana Salazar, Grego Roselló, Darío Lopilato y más. También hace un mes había recibido un fuerte gesto de otro entrañable amigo, Luis Brandoni, quien le había propuesto formar dupla teatral una vez superada la batalla.

Además de su optimismo en el plano laboral, el actor nunca dejó de lado su gran fuerte; el humor. Cuando visitó a Susana Giménez en noviembre no pudo evitar intercalar un chiste en medio de su crudo relato: “Cuando me lo contaron dije ‘permiso, voy al baño y vengo’. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. ‘Hijo de puta, te voy a ganar’. De repente me paré y dije: ”¿es femenino o masculino?’. Me confundió entre la quimio, el tumor…”, bromeó.

Su último video

Su última aparición pública fue el 3 de febrero. Compartió un video en Twitter en el que se solidarizó con los trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. En realidad, aquel clip fue noticia porque el actor ya estaba visiblemente desmejorado, delgado.

El actor fue papá de cuatro: Emiliano, Fernanda, Cecilia y Laura, que en realidad era hija de Elvira pero que se crió junto a él. Respetado por sus colegas, amiguero, bromista, humilde y maestro de actores, sin dudas, será recordado y extrañado por todos en el ambiente artístico.

