El cantante Jon Bon Jovi visitó la tumba de Evita en Recoleta

l cantante Jon Bon Jovi hizo vibrar el sábado pasado el Estadio Vélez Sarsfield con la presentación de su reciente trabajo de estudio This House is Not for Sale. En su paso por Buenos Aires, el artista no quiso desaprovechar la ocasión para hacer un poco de turismo.

Entre todos los puntos turísticos de la ciudad, el cantante eligió el icónocio Cementerio de la Recoleta, donde visitó el mausoleo de la familia Duarte, en el que se encuentran los restos de Eva Perón.

El compañero Jon Bon Jovi visitó la tumba de la abanderada de los humildes. Gracias @Daianarena por sugerírselo. pic.twitter.com/H5nY4tj51Y — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 18, 2017

María Eva Duarte de Perón murió el 26 de julio de 1952 a los 33 años producto de un cáncer de cuello uterino y sus restos descansan en el cementerio porteño desde 1974.