El Indio Solari no se retira: anuncia nuevo disco y nueva banda

Lejos de dejar la música, el Indio redobla la apuesta y anuncia que sacará un nuevo disco con una nueva banda, en paralelo a “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” y publicará un libro de ficción.

“Estoy preparando un disco y una nueva banda. Estoy al pedo y compongo canciones”, le dijo a Figueras.

Antes, disparó contra las figuras de los medios que lo cruzaron tras el recital de Olavarría.

“A Roberto Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que me salte a la yugular así me sorprende. Laje dijo que yo llegaba en avión privado a Nueva York. TN dijo que habìa siete muertos. Dijeron que había muerto un nene de 5 años. Eso es mala leche. Querés joder la vida”, disparó el artista de 68 años.

Sobre Olavarría y los dimes y diretes, Solari concluyó: “La medida de uno son los enemigos o la gente que lo ataca y a mí me dan vergüenza estos pelotudos”.

A pesar de los proyectos, descarta de plano volver a tocar en vivo. “Momentaneamente no puedo convocar a nadie. Se llega a torcer un tobillo alguien y me van a dar cadena perpetua. Probablemente haga un streaming. Acá en el estudio en un teatrito. Las canciones no van a quedar acá”, anticipó por lo que las “misas” pasarán a ser digitales

“Hacer música y mi hijo es la justificación que tiene mi vida”, dejó como frase reflexiva la primera de las cinco partes de una extensa charla.