El estadounidense Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, uno de los pioneros del rock n’roll, falleció este sábado a los 90 años, en su casa de Missouri, Estados Unidos.

El guitarrista, catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus momentos de mayor gloria en las décadas de los ’50 y ’60, junto con el despertar del género musical.

La policía de Missouri, su estado natal y de residencia, informó que los servicios de emergencia acudieron al domicilio del músico, tras atender una llamada de urgencia de su familia, pero no pudieron salvarlo.

En sus casi siete décadas de carrera, Chuck Berry fue el autor de éxitos como “Johnny B. Goode”, “Roll over Beethoven”, “Rock and Roll Music”, “Sweet Little Sixteen” y “School Days”.

Los éxitos de Chuck Berry